8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Год завоевания Британией мирового господства

Маклинн Ф.

1759 год. Судьбоносная дата в истории Великобритании. Год, когда решалось, какой из двух сильнейших стран Европы — Англии или Франции — суждено стать «царицей морей» и безоговорочным лидером на континенте. Казалось, силы равны… Но за один только 1759 год англичанам удалось вытеснить французов из Индии, ограничить их влияние в бассейне Карибского моря и Канаде, наголову разбить в ходе Семилетней войны в Германии. Британия стала первой страной Европы. В своей увлекательной и глубокой книге, написанной на основе малоизученных и редких материалов, среди которых уникальные документы из архивов Ватикана, Фрэнк Маклинн анализирует причины, которые привели Британию к мировому господству.