8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

НАЦИЯ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА. ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ XVIII В. – НАЧАЛА XX В.

ФРЕЗИНСКИЙ Б.

Эволюция этносоциальных структур, являвшаяся основой становления наций в восточной части Центральной Европы, рассмотрена в книге в сопоставлении с аналогичными процессами в Западной и Юго-Восточной Европе. С учетом специфики регионов и социальной структуры разных народов (т. е. этносоциальной структуры) автор предложил типологию национальных процессов в рассматриваемом регионе и их периодизацию. В книге освещена роль отдельных социальных слоев в процессе формирования наций. В заключительной части книги представлен классический пример национального процесса у народа, находившегося в весьма неблагоприятных стартовых условиях.