8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

«ЕВРОПЕЙСКОЕ ЧУДО». РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЕВРОПЫ В XVI-XVIII ВВ.

РАКОВ В.

Предлагаемая книга является учебным пособием по европейской истории и культуре XVI—XVIII вв. Ее особенность — концептуально выдержанное освещение европейской истории раннего Нового времени, которое рассматривается в качестве первой фазы модернизационных процессов в странах Европы. Предназначается для студентов гуманитарных факультетов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, специализирующихся в области гуманитарных наук (истории, политологии, социологии, философии, культурологии и т. д.), и всех, кто интересуется историей и культурой Европы.