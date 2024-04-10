Почему Османская империя, могущественная в XVII веке, в XVIII — начале XIX века ослабла и попала под влияние европейских держав?

Османская империя всё сильнее отставала от великих держав Европы в экономическом и военном отношении, а попытки реформ почти не имели успеха.

Османская империя завоевала всю Европу и сама стала её центром, а ослабление было временным.

Османская империя заключила союз с Китаем и добровольно передала ему свои европейские территории.