8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Расцвет и упадок Османской империи

Кинросс Л.

Эта фундаментальная работа, освещающая 600-летнюю историю Османского государства, начиная с 1300 года и вплоть до возникновения Турецкой Республики, вышла в Нью-Йорке в 1977 году и принесла автору, английскому писателю, журналисту и историку, Лорду Кинроссу заслуженный успех. Книга, написанная в доступной научно-популярной форме, воссоздаст наиболее полную, яркую и захватывающую картину турецкой истории. В России `Расцвет и упадок Османской империи` издается впервые. Столь подробного и основательного исследования по истории Турции в отечественной литературе до сих пор еще не было.