8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Османская империя

Петросян Ю.

Османская империя на протяжении нескольких столетий была великой державой, чьи владения в период расцвета XVI–XVII вв. распространялись на Европу, Азию и Африку. Захватив в 1453 г. Константинополь, османские султаны дополнили свой титул титулом «император ромеев», утверждая преемственность Османской империи не только от Арабского халифата, но и от Римской империи. Турецкие войска в XVI в. нанесли поражения Венецианской республике, Венгрии, Чехии Польше и даже Священной Римской империи и в 1529 г. осадили Вену. На вершине своего могущества империя простиралась от ворот Вены до Персидского залива, от Крыма до Марокко. В XVII в. турки захватили территории к западу от Днепра и стали основным противником Российской империи на два последующих столетия. Османская империя просуществовала до 1922 г. и пережили все другие великие империи Европы – Российскую, Германскую, Австро-Венгерскую – кроме Британской. Как возникла Османская империя? Как небольшое азиатское государство стало самой сильной империей Европы и Азии во времена султана Сулеймана Великолепного?