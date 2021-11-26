АХМЕД III

23-й османский султан (1703—1730), сын султана Мехмеда IV (1648—1687), брат Мустафы II (1695—1703).

А. III был возведен на престол в результате бунта янычар. При А. III состоялся Прутский поход Петра I , в результате которого Россия лишилась выхода в Азовское море. В 1715 войскам А. III удалось вернуть Морею (п-ов Пелопоннес ), принадлежавший Венеции, и некоторые острова Эгейского моря. Австро-турецкая война 1716—1718 (см. Австро-турецкие войны XVI—XVIII вв. ) завершилась Пожаревацкими мирными договорами 1718. После поражения в войне А. III назначал великим вазиром своего зятя Ибрагима-пашу. С этого времени в Османской империи начинается так называемая эпоха тюльпанов (тур. «Ляле деври»), отмеченная рядом нововведений: направлением посольств в европейские государства, подражанием европейскому образу жизни, устройством празднеств и загородных гуляний. Были предприняты попытки административных и военных реформ, учреждена первая турецкая типография (Ибрагима Мютеферрика). В результате неудачного похода на Иран в 1720-е в Стамбуле вспыхнуло восстание под предводительством Патрона Халила. А. III был свергнут и заключен в тюрьму, а в 1736 отравлен. Его преемником стал Махмуд I.

Автор статьи: Коломийцева А.Ю.