8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Франция в XVI-XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV

Метивье Ю.

В период с XVI по XVIII в. монархия во Франции достигла высшей точки своего развития — власть короля стала абсолютной. Именно в это время, которое сами французы называют “старым режимом*, потому что он непосредственно предшествовал Великой революции, вызрели и капиталистическая экономика, и бюрократическая государственная система, и социальные отношения нового типа. На огромном фактическом материале автор анализирует экономические, политические и социальные аспекты абсолютизма, показывает, как и почему они привели к мощнейшему революционному слому.