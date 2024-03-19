Реликты средневекового законодательства во Франции XVIII в. XVIII век в Европе именуют веком Просвещения. Наиболее полное развитие идеи просвещения получили во Франции. Большие научные достижения породили иллюзию скорого достижения «царства разума». Все подвергалось научной критике. Зашатались устои религии и морали.

XVIII век в Европе именуют веком Просвещения. Наиболее полное развитие идеи просвещения получили во Франции. Большие научные достижения породили иллюзию скорого достижения «царства разума». Все подвергалось научной критике. Зашатались устои религии и морали.

Французская политико-правовая мысль эпохи Просвещения логически завершила теоретические взгляды своих предшественников и современников, дала ответы на многие вопросы, которые поставило перед ними время. Ветер перемен завершился бурей, сломавшей традиционные устои французского общества и государства.

В средние века правовое регулирование общественных отношений внутри французского государства имело геополитическую специфику. В южных областях страны, подвергшихся существенному влиянию Римской империи, широкое развитие получило писаное право, в то время как на севере преобладало действие обычаев (кутюмов). Кутюмы (от франц. coutume — обычай) – территориальные правовые обычаи некоторых провинций, городов, общин в средневековой Франции, или французское местное обычное право (также называемое публичным) эпохи феодализма, имевшие силу закона.

Как сказано выше, разные части страны подчинялись отличным друг от друга нормам права. Север Франции носил название «страна неписанного права». К северу от Луары преобладало обычное право, пришедшее на смену Салической правде и варварским обычаям, перестававшим действовать к Х в. Юг Франции называли «страна писанного права». Важнейшим источником права было Римское право, на основе которого разрешали имущественные споры. Церковное право действовало на всей территории страны.

Шаривари

Примерно с XIV века во Франции практиковался позорящий обряд шаривари (фр. charivari — шум, гам, «кошачий концерт») — особый вид весёлого свадебного вечера, организуемый в случае празднования повторного брака какой-либо особы (вдовца или вдовицы) с целью коллективного осуждения, демонстрации отвращения, проявления нетерпимости. Но вскоре оснований для шумного осуждения стало больше - к повторным бракам добавились большая разница в возрасте, неравенство супругов в социальном или экономическом плане, дурная слава об одном или об обоих супругах, беременность невесты и т.д.

Чтобы прекратить безобразие, молодоженам приходилось платить немалые отступные. В ходе сего действа могли происходить драки и даже убийства (кулачные бои парней из разных деревень и церемонии молодежного насмешничества). Так что к XII веку церковь начинает запрещать шаривари под угрозой отлучения.

В настоящее время Шаривари означает форму социального принуждения с помощью громких действий.

Право мертвой руки

Право мертвой руки (лат. manus mortua — мертвая рука) — одна из норм средневекового права в Западной Европе, ограничивавшая возможности наследования и другие формы отчуждения имущества для лиц, подвластных светским сеньорам, католической церкви и различным религиозным корпорациям.

В соответствии с Правилом мертвой руки «великодушный барин»-феодал, потеряв работавшего на него крестьянина (а значит и часть всего, что нажито непосильным трудом) имел привилегию изымать и после смерти оной часть его имущества. То есть забирал имущество у имущества. Как правило, господином изымалась лучшая одежда, лучшая скотина, лучшее оружие. Если не было ничего, что можно было потребовать в натуральном виде, требовали стоимости в деньгах. Если уж крестьянин жил за чертой крестьянской бедности, то после его кончины поставленные в тупик родичи отрубали руку покойника и несли ее сеньору.

Право мертвой руки имело специфическое содержание по отношению к имуществу церкви, означая запрет для духовенства, владевшего этим имуществом, передавать его по наследству и вообще отчуждать без согласия церковных общин. Первоначально, это установление имело целью предотвратить расхищение церковной собственности. Со временем оно превратилось в средство накопления богатств у церкви, так как всякое владение, попавшее в ее руки, прочно закреплялось за нею. Это вызывало нередко недовольство светских феодалов, стремившихся ограничить возможность отчуждения имуществ в пользу церкви, а также периодически добивавшихся секуляризации церковных владений. Аналогичное значение имело право мёртвой руки по отношению к членам духовно-рыцарских орденов и других религиозных обществ.

Баналитеты

Баналитеты (франц. banalitе́, от banal, первоначальное значение – принадлежащий сюзерену), в средние века в Западной Европе монопольное право феодала требовать от зависимых крестьян, чтобы они мололи зерно, пекли хлеб, давили виноград и так далее исключительно на мельнице, в печи, на виноградном прессе, принадлежавших господину, за что он взимал с крестьян натуральные поборы (мукой, вином и другие) либо, позже, денежные поборы за право осуществлять эти хозяйственные операции у себя дома.

"Искусство" наказания. Смертная казнь во Франции

В королевской Франции было много разных видов смертной казни – в зависимости от преступления и социального положения. Аристократам отрубали голову мечом или топором; убийц вешали; еретиков, содомитов и поджигателей отправляли на костер; насильникам отрубали орудие преступления; виновных в разбое и убийстве с отягчающими обстоятельствами колесовали; фальшивомонетчиков опускали в кипящее масло; отцеубийцам полагалось четвертование, но на практике этот вид казни применялся лишь к покусившимся на жизнь короля.

Покушение на Людовика XV, или, когда наказание ужаснее, чем преступление («Казнь Дамьена»)

5 января 1757 года Францию потрясла шокирующая новость: совершено нападение на его величество, короля Людовика XV. Нападавший всадил в монарха перочинный нож, тот потерял много крови, но остался жив. Преступление, безусловно, варварское. Однако куда более варварским и зверским оказалось наказание, которое было уготовано преступнику. Просвещенная Франция, где правили умами Руссо и Вольтер, неожиданным образом продемонстрировала верх жестокости.

Человеком, напавшим на короля Франции Людовика XV, был Робер-Франсуа Дамьен, родившийся 9 января 1715 года в деревеньке Ла-Тьёлуа, в окрестностях Арраса на севере Франции. С юных лет он был слугой, сначала при французской армии, затем в иезуитском колледже Парижа. После женитьбы он покинул это место и нанимался лакеем ко многим членам Парижского парламента, которые были ярыми противниками «монаршего деспотизма». Некоторые исследователи полагают, что в этом кругу он мог «напитаться» антироялистскими взглядами или наслушаться речей, очерняющих короля. У последнего своего хозяина Дамьен украл крупную сумму денег и сбежал со своей семьей в Аррас. По прошествии нескольких месяцев он вернулся в Париж. Вероятнее всего, уже с мыслью совершить покушение на короля.

Эпоха Людовика XV, ставшего правителем Франции в год рождения Дамьена, была эпохой «застоя», характеризовалась серьезными экономическими проблемами и неспособностью их решать. Король, большой сладострастник и распутник, находился под влиянием своей любовницы Маркизы де Помпадур, которая без помех растрачивала деньги его казны. Городское население сильно обеднело, а бюджет трещал по швам. Зрело недовольство. На этом фоне развивалась литературная, философская и общественная мысль Франции. Монтескье, Вольтер, Руссо и энциклопедисты превратили свое государство в интеллектуальный центр Европы. Старый режим доживал последние десятилетия перед Великой Революцией, однако еще прочно держался, во многом благодаря тому, что фигура короля по-прежнему оставалось священной, неприкасаемой.

Неизвестно, был ли у Дамьена продуманный план или он действовал спонтанно. Многие современники считали его просто сумасшедшим. У Дамьена действительно была репутация неуравновешенного и вспыльчивого человека, из-за чего в семейных кругах его прозвали «Робер-Дьявол». Некоторые исследователи склоняются к тому, что Дамьен действовал по научению янсенистов (последователи епископа Ипрского Корнелия Янсена) или сам был сторонником янсенизма — учения, которое преследовалось во Франции и в политическом плане выступало в оппозиции к абсолютизму.

5 января 1757 года Робер-Франсуа Дамьен пришел на площадь перед Версальским дворцом и в многочисленной толпе людей, надеющихся на аудиенцию короля, ждал появления монарха. Людовик XV спустился по лестнице и направлялся к своей карете, когда неожиданно почувствовал боль в боку. Это Дамьен, прорвавшись сквозь его окружение, стремительным движением нанес удар королю перочинным ножом. Сначала монарх даже не понял, что произошло. Но проведя рукой по своему камзолу, заметил, что истекает кровью. Король закричал, стал звать на помощь, а затем упал в обморок. Преступника тут же поймали. Бежать он не пытался, да и сделать это в таких обстоятельствах было весьма затруднительно. Под стражей его увели в Версальскую тюрьму. Весь Париж замер в ожидании.

Людовик XV быстро оправился. Да, он потерял много крови, но рана не была глубокой, а лезвие ножа не задело жизненно важных органов. Короля спасло то, что в тот январский день было холодно и он надел два плотных плаща. Один из них был подбит мехом, что существенно смягчило удар. Через неделю он уже снова был на ногах.

Свои мотивы Демьен объяснил довольно туманно. Его нападение — это предупреждение королю о том, чтобы он «не отклонялся от верного пути, думая больше о своих подданных, чем о себе». В этих словах уже ощущается привкус будущей революции, но следователи не обратили на них внимания и под пытками требовали от него назвать имена своих сообщников. Дамьен клялся, что их у него не было, но ему не поверили. Несостоявшегося цареубийцу ждали только новые и новые истязания, и не кончались они смертью лишь потому, что заключенный должен был выжить — для публичной казни.

Жертва нападения не желал убийства Дамьена и вполне бы удовлетворился символическим наказанием, однако вопрос о судьбе преступника решался в Большой палате парламента. Смертный приговор не замедлил себя ждать. «Христианские чувства, коими исполнено каждое движение нашего сердца, говорят нам о милосердии, — отреагировал на это решение король Франции. — Однако наш народ, которому наша жизнь принадлежит в той же мере, как и нам самим, требует от нашего суда наказать преступника. И хотя это противоречит нашим желаниям, мы хотим, чтобы народ был счастлив».

Публичная казнь на Гревской площади Парижа была назначена на 28 марта 1757 года. Смерть преступника была превращена в зрелищный церемониал вопиющей жестокости.

Казнь длилась около четырех часов. Огромная толпа парижан следила за каждым этапом мучений Дамьена. По воспоминаниям современников, многие свидетели этой экзекуции были упоены представленным перед ними зрелищем.

Дамьен стал последней жертвой четвертовования, совершенного во Франции. Больше подобный способ казни никогда не применялся. В 1792 году на Гревской площади впервые заработала Гильотина. Ее эпоха окончательно ушла в небытие лишь в 1977 году.

Существует свидетельство, что Людовик XV, узнав о страшных муках Дамьена, «не смог сдержать криков ужаса, удалился в свои комнаты и плакал, как ребенок». Мог ли он представить, что уже через 36 лет народ, которому он «подарил» казнь Дамьена, будет восторженно следить за казнью его внука, Людовика XVI.

Благородное обезглавливание для всех!

Врач Жозеф-Игнас Гийотэн изобрел устройство, названное его именем, которое лишало жизни более «гуманным» способом, – гильотину. Первоначальный проект, предусматривавший горизонтальное лезвие, был усовершенствован лично королем Людовиком XVI, который увлекался механикой и предложил сделать нож под углом 45°, чтобы еще больше облегчить страдания осужденного. Монарх не предполагал, что вскоре ему предстоит испытать новинку на собственной шее.

Первую гильотину сделал некий Тобиас Шмидт, мастер, изготовлявший клавесины. На двух столбах высотой 4 метра был установлен падающий нож весом 40 кг. Для отрубленной головы был предусмотрен цинковый ящик, для тела – специальная прямоугольная корзина, внутри также обитая цинком. Впервые гильотина использована 25 апреля 1792 года на Гревской площади, где и раньше проходили казни (теперь это площадь перед парижской мэрией, где зимой устраивают каток, а летом бьют фонтаны).

Первым казненным был вор и грабитель Николя-Жак Пеллетье. Толпа, привыкшая глазеть на порой многочасовые мучения казнимых, была разочарована быстротой процедуры и освистала палача. Но вскоре потеря в «качестве» зрелищ была компенсирована их количеством, а также известностью казнимых. Самым известным был «соавтор» гильотины Людовик-Август XVI, взошедший 21 января 1793 года на эшафот как «гражданин Капет», поскольку происходил из династии Капетингов.

Сначала политические казни касались в основном аристократов, затем революция стала пожирать собственных детей. Террор завершился казнью Робеспьера и его сторонников 10 термидора (28 июля 1794 года). К этому времени были отправлены на гильотину 16–17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи в одном только Париже.

26 октября 1795 года Конвент отменяет смертную казнь, но только лишь с того дня, когда будет «подписан всеобщий мир». При Наполеоне казни продолжались, причем для военных был введен расстрел. Последним расстрелянным во Франции был покушавшийся на генерала де Голля, его казнили 11 марта 1963 года.

В 60–70-е годы ХХ века гильотину во Франции использовали в среднем раз в два года. И каждый раз это служило поводом для дебатов об отмене смертной казни. Последний раз такая казнь состоялась 10 сентября 1977 года. А 18 сентября 1981-го Национальное собрание отменило эту форму наказания, выполнив предвыборное обещание, которое дал Франсуа Миттеран.