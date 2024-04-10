8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Кучеренко Г. С.

В статьях сборника рассматриваются проблемы культуры эпохи Просвещения во всем единстве и многообразии ее форм. В центре внимания находится личность в разных ее проявлениях: монарх, философ, писатель, политик, деятель культуры. На широком историческом материале исследуются ценностная ориентация человека XVIII — начала XIX в., пути его нравственной, идейной и политической эволюции, поиски собственного места в общем культурном движении эпохи. Год: 1999.