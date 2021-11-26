В закладки
ПЕДОЦЕНТРИЗМ
ПЕДОЦЕНТРИЗМ - педагогический принцип, отрицающий систематическое обучение и воспитание детей по заранее разработанным учебным программам и требующий организации занятий только на основе непосредственно возникающих у детей желаний и интересов.
Организация учебного процесса, при которой «личность ребёнка имеет наибольшую возможность проявить себя», - игры, беседы и другого занятия по так называемым центрам интересов детей; задача учителя лишь направлять деятельность учащихся. Педоцентрические идеи составляют существенную часть педагогической системы Ж.Ж. Руссо, Ж.О. Декроли, Дж. Дьюи.
252
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится