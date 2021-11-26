КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Columbia University) - официальное название Ко­лум­бий­ский уни­вер­си­тет города Нью-Йорк. Один из ста­рей­ших не­го­су­дар­ст­вен­ных университетов США .

Вхо­дит в груп­пу элит­ных американских университетов, так называемую Ли­гу плю­ща. Ос­но­ван в 1754 году как Ко­ро­лев­ский кол­ледж, по­лу­чив хар­тию от ко­ро­ля Анг­лии Ге­ор­га II . В 1784 году вклю­чён в со­став Университета шта­та Нью-Йорк и пе­ре­име­но­ван в Ко­лум­бий­ский кол­ледж. В 1787 году стал са­мо­сто­ятельным ву­зом шта­та (другие под­раз­де­ле­ния Университета шта­та Нью-Йорк не да­ва­ли выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния). С 1896 на­зы­ва­ет­ся уни­вер­си­те­том (офи­ци­аль­но ста­тус университета по­лу­чил лишь в 1912 году).

При университете бы­ли от­кры­ты: Шко­ла пра­ва (1858 год), пер­вый в США Гор­ный кол­ледж (1864 год, ны­не Шко­ла тех­но­ло­гии и при­клад­ных на­ук), жен­ский Бар­нард-кол­ледж (1889 год), Пе­да­го­гический кол­ледж (1893 год), Шко­ла жур­на­ли­сти­ки (1912 год, со­з­да­на по ини­циа­ти­ве жур­на­ли­ста Дж. Пу­ли­це­ра; с 1917 года Колумбийский университет при­су­ж­да­ет Пу­ли­це­ров­ские пре­мии в об­лас­ти американской жур­на­ли­сти­ки, литературы и му­зы­ки), Пре­сви­те­ри­ан­ский медицинский центр (1928 год, пер­вый в США медицинский центр, где со­че­та­ли пре­по­да­ва­ние, на­учные ис­сле­до­ва­ния и не­по­сред­ст­вен­но ле­че­ние па­ци­ен­тов) и др.

В составе Отдела редких книг и ру­кописей Колумбийского университета хранится Бахметевский архив.Важ­ную роль в раз­ви­тии Колумбийского университета сыг­ра­ли по­ли­тический дея­тель С. Лоу (пре­зи­дент Колумбийского университета в 1890-1901 годах) и Н.М. Бат­лер (пре­зи­дент Колумбийского университета в 1902-1945 годах), университет стал национальным цен­тром ин­но­ва­ций в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния. С 1997 года в Колумбийском университете про­во­дит­ся Фо­рум ми­ро­вых ли­де­ров.

В раз­ное вре­мя сту­ден­та­ми и пре­по­да­ва­те­ля­ми Колумбийского университета бы­ли: канц­лер шта­та Нью-Йорк Р. Ли­винг­стон, пер­вый министр фи­нан­сов США А. Га­миль­тон , пер­вый председатель Вер­хов­но­го су­да США Дж. Джей, пре­зи­ден­ты США Д. Эй­зен­хау­эр (пре­зи­дент Колумбийского университета в 1948-1952 годах), Ф. Руз­вельт, Б.Х. Оба­ма, ан­тро­по­лог Ф. Бо­ас, фи­ло­соф Дж. Дьюи, пси­хо­лог Э. Торн­дайк, со­цио­ло­ги Д. Белл, П. Ла­зарс­фельд, Р.К. Мер­тон, Ч.Р. Миллс, по­ли­то­лог З. Бже­зин­ский; бо­лее 80 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской премии: Р. Ак­сел, У. Вик­ри, Э. Кен­далл, Дж. Ле­дер­берг, Ц. Ли, У. Лэмб (млад­ший), Р. Ман­делл, Г. Мёл­лер, Т. Мор­ган, Дж. Нор­троп, О. Па­мук, И. Ра­би, Дж. Рей­нуо­тер, Дж. Стиг­лиц, Х. Сто­рмер, Э. Фелпс, Э. Фер­ми, Дж. Швин­гер, Г. Юри и др.

В со­став Колумбийского университета вхо­дят (2008 год): 25 кам­пу­сов, свыше 200 де­пар­та­мен­тов, фа­куль­те­тов, школ, научно-исследовательских институтов и цен­тров, свыше 25 биб­лио­тек, в том числе библиотека Бат­ле­ра (2 миллиона то­мов), Ме­мо­ри­аль­ная библиотека С. Лоу, ас­тро­но­мическая библиотека (круп­ней­шая в США). Обу­ча­ют­ся около 25 тысяч сту­ден­тов, в том числе свыше 7 тысяч сту­ден­тов и ас­пи­ран­тов из бо­лее чем 150 стран ми­ра. Колумбийский университет за­ни­ма­ет вто­рое ме­сто по чис­лу за­ру­беж­ных сту­ден­тов сре­ди уни­вер­си­те­тов и кол­лед­жей США.

Иллюстрации:

Ко­лум­бий­ский уни­вер­си­тет г. Нью-Йорк. Глав­ное зда­ние. Архив БРЭ.

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