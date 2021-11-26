КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Columbia University) - официальное название Колумбийский университет города Нью-Йорк. Один из старейших негосударственных университетов США.
Входит в группу элитных американских университетов, так называемую Лигу плюща. Основан в 1754 году как Королевский колледж, получив хартию от короля Англии Георга II. В 1784 году включён в состав Университета штата Нью-Йорк и переименован в Колумбийский колледж. В 1787 году стал самостоятельным вузом штата (другие подразделения Университета штата Нью-Йорк не давали высшего образования). С 1896 называется университетом (официально статус университета получил лишь в 1912 году).
При университете были открыты: Школа права (1858 год), первый в США Горный колледж (1864 год, ныне Школа технологии и прикладных наук), женский Барнард-колледж (1889 год), Педагогический колледж (1893 год), Школа журналистики (1912 год, создана по инициативе журналиста Дж. Пулицера; с 1917 года Колумбийский университет присуждает Пулицеровские премии в области американской журналистики, литературы и музыки), Пресвитерианский медицинский центр (1928 год, первый в США медицинский центр, где сочетали преподавание, научные исследования и непосредственно лечение пациентов) и др.
В составе Отдела редких книг и рукописей Колумбийского университета хранится Бахметевский архив.Важную роль в развитии Колумбийского университета сыграли политический деятель С. Лоу (президент Колумбийского университета в 1890-1901 годах) и Н.М. Батлер (президент Колумбийского университета в 1902-1945 годах), университет стал национальным центром инноваций в области образования. С 1997 года в Колумбийском университете проводится Форум мировых лидеров.
В разное время студентами и преподавателями Колумбийского университета были: канцлер штата Нью-Йорк Р. Ливингстон, первый министр финансов США А. Гамильтон, первый председатель Верховного суда США Дж. Джей, президенты США Д. Эйзенхауэр (президент Колумбийского университета в 1948-1952 годах), Ф. Рузвельт, Б.Х. Обама, антрополог Ф. Боас, философ Дж. Дьюи, психолог Э. Торндайк, социологи Д. Белл, П. Лазарсфельд, Р.К. Мертон, Ч.Р. Миллс, политолог З. Бжезинский; более 80 лауреатов Нобелевской премии: Р. Аксел, У. Викри, Э. Кендалл, Дж. Ледерберг, Ц. Ли, У. Лэмб (младший), Р. Манделл, Г. Мёллер, Т. Морган, Дж. Нортроп, О. Памук, И. Раби, Дж. Рейнуотер, Дж. Стиглиц, Х. Стормер, Э. Фелпс, Э. Ферми, Дж. Швингер, Г. Юри и др.
В состав Колумбийского университета входят (2008 год): 25 кампусов, свыше 200 департаментов, факультетов, школ, научно-исследовательских институтов и центров, свыше 25 библиотек, в том числе библиотека Батлера (2 миллиона томов), Мемориальная библиотека С. Лоу, астрономическая библиотека (крупнейшая в США). Обучаются около 25 тысяч студентов, в том числе свыше 7 тысяч студентов и аспирантов из более чем 150 стран мира. Колумбийский университет занимает второе место по числу зарубежных студентов среди университетов и колледжей США.
Иллюстрации:
Колумбийский университет г. Нью-Йорк. Главное здание. Архив БРЭ.