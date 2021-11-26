КНИГОВЕДЕНИЕ

КНИГОВЕДЕНИЕ - ком­плекс­ная нау­ка о кни­ге ; изу­ча­ет про­цес­сы её соз­да­ния и функ­цио­ни­ро­ва­ния.

Традиционно включает историю книги, науки об издательском деле, полиграфии, искусстве оформления книги, изучение книжной торговли. Ряд исследователей понимают книговедение более широко, причисляя к книговедческим дисциплинам библиотековедение, библиографию, а также исследования в области психологии, социологии и философии книги. Современное книговедение анализирует книжную культуру как в синхронном, так и диахронном аспектах, прогнозирует её развитие.

В качестве научной дисциплины книговедение утвердилось после издания трудов австрийского учёного М. Дениса «Очерк библиографии» (1774 год) и «Введение в книговедение» (1778 год), выделившего в составе библиографии отдельные отрасли знания - историю рукописной и печатной книги, типографское дело, библиотековедение, каталогизацию и др. Во Франции теоретическое обоснование книговедение получило на рубеже XVIII-XIX веков из-за необходимости систематического описания книг, реквизированных во время Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века .

Большое значение имела программа курса по книговедению, созданная Ф. К. Лером, включавшая историю письма, рукописных текстов и инкунабул, а также принципы работы с книгой, методы классификации и описания редких изданий. В «Толковом словаре библиологии» (1804 год) Э.Г. Пеньо (Франция) были проведены разграничения между библиографией, задача которой - описание и классификация книг, и книговедением, изучающим теорию библиографии и принципы систематизации человеческих знаний вообще. В начале XIX века вслед за трудами немецкого учёного М. В. Шреттингера распространился термин «библиотековедение», теоретическое обоснование которого проведено К. Дзяцко и Ф. Эйхлером (Германия), исследовавшими социально-политическое влияние книги.

В начале XX века в работах К. Хеблера (Германия) и др. разрабатывались аспекты истории шрифтов, инкунабудоведения и гутенберговедения (история изобретения книгопечатания И. Гутенбергом). В 1919 году в Лозанне по инициативе Н. А. Рубакина был создан Институт библиологии, в котором преимущественно развивались библиосоциология и библиопсихология. Чешский учёный Л. Я. Живни предложил разделение книговедческих дисциплин на теоретические и практические (книга «Библиография и библиология. Понятие, предмет и развитие», 1936 год; и др.). Книговедение 2-й половины XX века представлено различными школами.

В 1960-2000-е годы социологическая школа книговедения концентрируется на анализе взаимоотношений автора и читателя, истории письма и чтения: П. Мейер-Дом (Германия), французские учёные Р. Ш. Эскарпи (книга «Революция в мире книг», 1965 год), Р. Эстиваль и др. Скептическая школа была основана Г. М. Мак-Люэном (книга «Галактика Гуттенберга: становление человека печатающего», 1962 год); в её основе - тезис об исчерпанности возможностей бумажной книжной культуры и неизбежном переходе к электронным формам создания и хранения информации. Функциональная школа трактует книговедение как комплексную науку, описывающую всё многообразие книжной культуры: К. Мигонь, К. Гломбиевский (Польша). Вопросы общей теории книговедения разрабатывали Г. Грундман, Г. Зихелынмидт, И. Кирхнер (Германия), Х. М. де Суза (Испания), Г. Леман-Хаупт (США), С. Басси (Италия) и др.

У истоков книговедения в России стоял В. С. Сомиков, который в сочинении «Опыт российской библиографии» (ч. 1-5, 1813-1821 годы) отдавал приоритет изучению искусства книгопечатания. Впервые термин «книговедение» в отечественную науку ввёл В. Г. Анастасевич в статье «О необходимости в содействии русскому книговедению» (1820 год), определяя книговедение как «науку наук», исследующую всю систему знания, содержащегося в книгах. Н. М. Ли­сов­ский определил цели и задачи книговедения, выделив в нём три исследовательских направления - производство, распространение и описание книги (статьи «Книговедение как предмет преподавания, его сущности и задачи», 1915 год; «Книговедение, его предмет и задачи», издано посмертно, 1922 год; и др.). А. М. Ловягин, основатель Русского библиологического общества в Санкт-Петербурге (1899 год), выступил с критикой идей Лисовского, считая необходимым изучение книги не как материального изделия, но как «произведения человеческого духа».

Этот подход был развит в работах М. Н. Куфаева («Проблемы философии книги», 1924 год; и др.), представляющего философско-социологическое направление в отечественном книговедении, а также А. И. Малеина и В. Я. Адарюкова, стоявшего у истоков фундаментального коллективного труда «Книга в России» (т. 1-2, 1924-1925 годы). В СССР работали НИИ книговедения (1920-1933 годы), Институт книги, документа и письма Академии Наук СССР (1931-1936 годы; в 1936 году вошёл в состав Института истории Академии Наук СССР). Многообразные аспекты книговедения разрабатывали А. А. Покровский, И. П. Осипова, А. Л. Ле­он­ть­ев , Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин, А. И. Рейтблат, В. Н. Ляхов, П. Н. Берков, Б. С. Боднарский, Р. С. Гиляревский, А. В. Мезьер, А. И. Маркушевич, Н. В. Здобнов, О. Г. Ласунекий и др.

История книгопечатания и книговедения в России - предмет изучения в работах П. К. Симони, А. А. Беловицкой, Е. Л. Немировского, а также С. В. Белова. «Синтетическая» концепция книговедения в духе идей функциональной школы характерна для трудов А. И. Барсука; общая теория книговедения, а также теория редактирования текстов разрабатывалась Н. М. Сикорским и др. Крупнейший современный центр изучения книги в Российской Федерации - Московский государственный университет печати.

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