ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА - од­но из на­прав­ле­ний но­во­ев­ро­пей­ской юрис­пру­ден­ции, рас­смат­ри­ваю­щее пра­во как осо­бое об­ра­зо­ва­ние, за­ко­но­мер­но воз­ни­каю­щее и раз­ви­ваю­ще­е­ся из са­мо­быт­но­го «на­род­но­го ду­ха».

За­ро­ди­лась в Гер­ма­нии в конце XVIII века. Ро­до­на­чаль­ник Исторической школа права - профессор Гёт­тин­ген­ско­го университета Г. Гу­го, её тео­ре­ти­ки - Ф.К. фон Са­ви­ньи, Г.Ф. Пух­та. Вы­сту­па­ла про­тив ми­ро­воз­зрен­че­ских и по­ли­ти­ко-юри­дических прин­ци­пов Ве­ли­кой французской ре­во­лю­ции , ут­вер­ждав­ших пре­вос­ход­ст­во че­ло­ве­че­ской во­ли над об­стоя­тель­ст­ва­ми и тра­ди­ция­ми; от­вер­га­ла ве­ру в из­на­чаль­но дан­ное и не­из­мен­ное ес­те­ст­вен­ное пра­во, об­ще­ст­вен­ный до­го­вор, а так­же ра­цио­на­лизм Про­све­ще­ния, ко­то­рый пред­став­лял ра­зум си­лой, спо­соб­ной по соб­ст­вен­но­му ус­мот­ре­нию соз­да­вать при­год­ное для всех эпох и на­ро­дов по­зи­тив­ное пра­во.

Рас­смат­ри­вая про­бле­мы воз­ник­но­ве­ния и эво­лю­ции пра­ва, его взаи­мо­свя­зи с другими фе­но­ме­на­ми со­цио­куль­ту­ры, с жиз­нью кон­крет­но­го на­ро­да, Историческая школа права при­дер­жи­ва­лась по­зи­ции, что пра­во воз­ни­ка­ет лишь в че­ло­ве­че­ском об­ще­ст­ве, но воз­ни­ка­ет спон­тан­но. Сво­им про­ис­хо­ж­де­ни­ем оно не обя­за­но ис­клю­чи­тель­но во­ле за­ко­но­да­те­ля; со­от­вет­ст­вен­но дей­ст­вую­щие в стра­не пра­во­вые нор­мы не ис­чер­пы­ва­ют­ся толь­ко сум­мой пред­пи­са­ний, дик­туе­мых об­ще­ст­ву свер­ху вла­стя­ми пре­дер­жа­щи­ми.

Пра­во раз­ви­ва­ет­ся ав­то­ном­но че­рез сти­хий­ное об­ра­зо­ва­ние по­треб­ных лю­дям норм, обы­ча­ев, при­вы­чек об­ще­ния; эти нор­мы доб­ро­воль­но при­ни­ма­ют­ся и ус­ваи­ва­ют­ся на­ро­дом, ибо ока­зы­ва­ют­ся аде­к­ват­ны­ми спе­ци­фическим ус­ло­ви­ям имен­но его об­раза жиз­ни. Ак­ты за­ко­но­дательной вла­сти до­пол­ня­ют су­ще­ст­вую­щее пра­во , но «сде­лать» его из­на­чаль­но и пол­но­стью не мо­гут. Ста­нов­ле­ние и жизнь юри­дических норм и ин­сти­ту­тов - сво­его ро­да объ­ек­тив­ный ход ве­щей. Он со­вер­ша­ет­ся не­про­из­воль­но, при­но­рав­ли­ва­ясь сам со­бой к ну­ж­дам и за­про­сам вре­ме­ни, - лю­дям луч­ше не вме­ши­вать­ся в не­го, дер­жать­ся ис­ста­ри за­ве­дён­ных и ос­вя­щён­ных опы­том сто­ле­тий по­ряд­ков. Цен­но­сти со­хра­не­ния пред­по­чти­тель­ней цен­но­стей из­ме­не­ния. Вме­сте с дви­же­ни­ем национального ду­ха и в за­ви­си­мо­сти от не­го по­сте­пен­но про­ис­хо­дят пре­об­ра­зо­ва­ния в пра­ве. Ди­на­ми­ка пра­ва срод­ни вы­рас­та­нию ор­га­низ­ма из сво­его за­ро­ды­ша; вся ис­то­рия пра­ва - мед­лен­ное, по­сте­пен­ное рас­кры­тие той суб­стан­ции, ко­то­рая, буд­то зер­но, по­ко­ит­ся в поч­ве народного ду­ха.

На пер­вом эта­пе сво­его раз­ви­тия пра­во при­ни­ма­ет фор­му обы­чая, на вто­ром - ста­но­вит­ся пред­ме­том об­ра­бот­ки учё­ных-пра­во­ве­дов. Их уси­лия име­ют прин­ци­пи­аль­ное зна­че­ние: с ни­ми пра­во­ве­де­ние ста­но­вит­ся но­си­те­лем народного ду­ха, по­лу­чаю­щим во­пло­ще­ние в пра­ве. Пра­во­вым ус­та­нов­ле­ни­ям свой­ст­вен­но сов­па­де­ние их основных ста­дий и эта­пов эво­лю­ции со спе­ци­фи­кой те­че­ния народной жиз­ни, выс­шей фор­мой ор­га­ни­за­ции ко­то­рой вы­сту­па­ет го­су­дар­ст­во: «…Этим ор­га­ни­че­ским свой­ст­вом пра­во об­ла­да­ет так­же и в сво­ём по­сту­па­тель­ном дви­же­нии; ор­га­ни­че­ской яв­ля­ет­ся и пре­ем­ст­вен­ность пра­во­вых ус­та­нов­ле­ний. Вы­ра­зить это мож­но од­ной фра­зой: пра­во име­ет ис­то­рию» (Г.Ф. Пух­та).

Для пред­ста­ви­те­лей Исторической школы права на­зна­че­ние дей­ст­вую­щих в го­су­дар­ст­ве юри­дических ин­сти­ту­тов в том, что­бы слу­жить опо­рой внеш­не­го по­ряд­ка в об­ще­ст­ве. По­зи­тив­ные за­ко­ны, за­ко­но­да­тель­ст­во бес­силь­ны бо­роть­ся со встре­чаю­щим­ся в жиз­ни злом - в луч­шем слу­чае они спо­соб­ны по­мочь упо­ря­до­че­нию обыч­но­го пра­ва и по­ли­тической струк­ту­ры. За­да­ча за­ко­но­да­те­ля - точ­но вы­ра­жать «об­щее убе­ж­де­ние на­ции», при этом ус­ло­вии пра­во­вые нор­мы бу­дут об­ла­дать дос­то­ин­ст­вом свя­щен­но­го, при­об­ре­тут са­мо­дов­лею­щее зна­че­ние.

В фи­лософско-юри­дических кон­ст­рук­ци­ях Исторической школы права, чьи прак­ти­че­ские по­ли­тические по­зи­ции яв­ля­лись кон­сер­ва­тив­но-ро­ман­ти­че­ски­ми, по­ло­жительную роль иг­ра­ла кри­ти­ка умо­зри­тель­ных пред­став­ле­ний ес­те­ст­вен­но-пра­во­во­го тол­ка о веч­но­сти и не­под­виж­но­сти пра­ва, а так­же по­ни­ма­ние пра­во­вых ин­сти­ту­тов в ка­че­ст­ве осо­бых об­ра­зо­ва­ний, ис­то­ри­че­ски за­ко­но­мер­но ро­ж­даю­щих­ся, функ­цио­ни­рую­щих и раз­ви­ваю­щих­ся в це­ло­ст­ном еди­ном по­то­ке жиз­ни ка­ж­до­го на­ро­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)