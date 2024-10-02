Иммануил Кант в советской и российской науке 22 апреля 2024 года исполнилось ровно триста лет со дня рождения выдающегося немецкого философа XVIII века Иммануила Канта. Эпоха Просвещения выдвигала на передовую общественной мысли самых интеллектуально одарённых людей, из мыслей которых будут черпать идеи поколения философов. И в этом плане идеи Иммануила Канта являются «золотым фондом» философии той эпохи.

Кант в советской и российской науке

Хотя сочинения Канта проникли в Россию ещё при жизни автора, достаточно долгое время массово они не издавались на русском языке. А в первые десятилетия Советской власти к нему стало иметь место довольно настороженное отношение, как и вообще ко всем классикам немецкой философии. Особенно это ярко проявилось в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII и начала XIX вв.», где задевались и труды Канта. Кроме того, в публикациях тех лет припоминались некоторые его высказывания, которые можно при определённом подходе расценить как предтечу германского милитаризма и нацизма. Но всё это было налётом времени – даже тогда не отрицалось, что из кантианства черпали и Гегель, и Маркс, и Энгельс, и другие классики философии.

В 1960-е годы на русском языке впервые было издано собрание сочинений великого философа в шести томах. В предисловии издатели отмечали, что труды Канта- одни из теоретических источников марксизма, без изучения которых невозможно понять диалектику, а также полноценно критиковать «современную буржуазную философию». Выпущенные в дальнейшем не вошедшие в собрание малоизвестные работы, а также записи лекций, письма и прочие материалы в целом довершили дело издания на русском языке всего наследия философа.

Приблизительно в те же годы в значительной степени был возбуждён интерес исследователей к научному наследию Канта. В рамках дисциплины «Немецкая классическая философия» значение его как учёного и мыслителя признавалось, бесспорно, но он рассматривался как хоть и первый, но всё же в общем ряду немецких философов: Кант-Гегель-Маркс. Упор делался на материализм и диалектику Канта, но в советское время всё же они затенялись величиной Гегеля – в современной же философии гораздо большее внимание уделяется как раз Канту. Наиболее крупные исследования Канта появились в середине 1980-х годов. После распада СССР научное сообщество отошло от рассмотрения научной проблематики через материалистическую или религиозную призму. Появились новые фундаментальные исследования, которые смотрят на кантианство под другим углом. Главный результат – немецкое Просвещение окончательно реабилитировано в глазах научного сообщества, а кантианство окончательно осознано им как самостоятельно значимое течение.

Кант в России сегодня

Застрельщиком в деле продвижения кантианства в современной российской науке выступает Калининградский государственный университет, где логическое кантоведение – одно из ведущих направлений исследований на местном философском факультете. Ещё с 1975 года здесь, правда, периодически меняя название и с разной регулярностью, выпускается «Кантовский сборник». На базе университета проводятся научно-практические конференции с международным участием «Кантовские чтения», на которых ведущие специалисты представляют результаты своих исследований кантовской философии. Проводятся подобные конференции и в других вузах, но там, как правило, они приурочены к юбилейным датам – в Институте философии Российской академии наук, Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, Российском государственном гуманитарном университете, Санкт-Петербургском государственном университете, ряде региональных вузов. Международный характер этих конференций ознаменовал заодно и постепенное налаживание связей между российскими и зарубежными кантоведами.

В день, когда читатель увидит эту статью, в Балтийском федеральном университете, который, кстати, носит имя великого философа, состоится Международный Кантовский конгресс – масштабнейшее мероприятие, совмещающее в себе научную конференцию, философский симпозиум, различные научно-популярные и культурные мероприятия. Конгресс станет важной частью празднования 300-летия со дня рождения Канта, Указ о праздновании которого подписан ещё 20 мая 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В рамках этих мероприятий разработаны новые экскурсионные маршруты, арт-события, реализованы кинопроекты и конкурсные мероприятия, учреждениями культуры подготовлены новые выставки и обновлены старые экспозиции. Так, в Калининградской музее янтаря к юбилею Канта воссоздана обстановка его кабинета – помимо философии, он увлекался минералогией и даже изучал свойства балтийского янтаря, в изобилии издавна имевшегося в Восточной Пруссии.

А для самого города Калининграда философ уже давно стал своеобразным «маскотом», лицом города. В сувенирных лавках можно найти книги, магнитики, статуэтки, открытки и прочую продукцию с его изображением и цитатами. Ещё в 1950-е годы была завершена перепланировка усыпальницы Канта, посетить которую считает своим долгом каждый приезжающий в Калининград. В здании бывшего Кафедрального собора, на его третьем и четвёртом этажах, с 1995 года работает музей великого мыслителя, ведущий большую научную и просветительскую работу. В экспозиции представлены документы, книги и другие экспонаты, связанные с его жизнью. Ещё один Кантовский музей работает с 2018 года в посёлке Веселовка Черняховского района Калининградской области в бывшей усадьбе пастора прихода Юдшен. А в Балтийском университете имени Канта создан мемориальный кабинет-музей.

Помимо этого, необходимо упомянуть и топонимических объектах. В Калининграде имеется и улица Канта (получившая это название ещё при немцах, и именовавшаяся как Кантштрассе), и живописный остров Канта (бывший Кнайпхоф), на котором как раз и находится Кафедральный собор с усыпальницей великого мыслителя, и даже закусочные его имени. В 1992 году был воссоздан поставленный ещё в 1857 году в городе памятник Иммануилу Канту. Эта скульптура бесследно исчезла ещё во время Второй Мировой войны, а взамен него на постаменте несколько десятилетий находился вождь немецкого пролетариата Эрнст Тельман. Новодел отлили по сохранившейся модели, и теперь он стоит примерно на том же месте, что и ранее.

Географические объекты с именем Канта есть и в самой Германии, однако почитание этого великого немца не имеет аналогичной практики, и уж совершенно точно не выдерживает никакого сравнения с Калининградом, который с небывалом размахом в эти дни празднует кантовский юбилей.