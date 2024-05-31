Иммануил Кант: философ, присягнувший на верность Российской империи 22 апреля 2024 года исполнилось 300 лет со дня рождения выдающегося философа XVIII века Иммануила Канта.

22 апреля 2024 года исполнилось ровно триста лет со дня рождения выдающегося немецкого философа XVIII века Иммануила Канта. Эпоха Просвещения выдвигала на передовую общественной мысли самых интеллектуально одарённых людей, из мыслей которых будут черпать идеи поколения философов. И в этом плане идеи Иммануила Канта являются «золотым фондом» философии той эпохи.

Жизнь и судьба

Эммануэль (а именно такое имя при рождении получил будущий гений философии) Кант родился 22 апреля 1724 года в Кёнигсберге в семье шорника – мастера по изготовлению конской упряжи. Его отец происходил из шотландских эмигрантов. Вся жизнь философа прошла в этом городе. Удивительно, как в Восточной Пруссии, крае, где, казалось бы, испокон веку плодились исключительно куцые бюргерские умы, вырос деятель мировой философской мысли. Семья Канта была не очень богатой, но очень чистой нравственно и порядочной, и, по его собственному мнению, именно это заронило в нём первый росток в личность.

Хотя по мере взросления Канта финансовое положение его семьи всё ухудшалось, мальчик сумел получить неплохое образование. Он освоил латынь, греческую литературу и философию, теологию – вообще, в те годы упор в учебных заведениях делался на гуманитарную сторону науки. Впоследствии свой опыт обучения в гимназии Кант нещадно поносил – вероятно, именно из своего опыта учёбы в классической немецкой школе он вынес свои педагогические идеи.

Как бы то ни было, делавший успехи в учении (хотя своих учителей он не уважал, за исключением учителя латыни) Иммануил всего шестнадцати лет от роду поступил в Кёнигсбергский университет. Студенчество позволило ему освободиться от родительской опеки, а также вести завидный свободный образ жизни – в ту пору в Пруссии студиозусы получали статус «гражданина академии», и могли (до определённых пределов, конечно) не исполнять даже требования городских властей. Юноша быстро определился со своим призванием, увлёкшись философскими идеями и так преуспел в них, что даже стал подрабатывать, репетиторствуя с менее одарёнными сокурсниками. В 1746 году Иммануил публикует свою первую работу – «Мысли об истинной оценке живых сил». Он не мог оформить её как научный труд, поскольку в ту пору обязательно все научные работы было писать на латинском языке, но молодой человек решил публиковаться на немецком. Работа, посвящённая дискуссии о живой и мёртвой силах между Рене Декартом и Готфридом Лейбницем, вызвала живейший интерес в университете и породила немалую полемику. Кант отверг безусловный авторитет обоих учёных, и занял до известной степени центристскую позицию, находя в аргументах обоих сторон определённую правоту. И, хотя работа, по мнению последующих исследователей жизни и деятельности Канта, была небезупречной и небесспорной, но молодой учёный заявил о себе, что уже было немалым достижением.

В том же 1746 году отец Канта умер, и на Иммануила как старшего сына легла ответственность за судьбу трёх младших детей – двух сестёр и брата. Ему пришлось прервать учёбу и уехать из родного города, чтобы устроиться частным учителем в зажиточных семьях. В ту пору это было особой профессией – домашний учитель жил в семье, практически становясь её членом. Те, кто учился у него, вспоминали его преподавание с любовью, хотя сам Кант скептически относился к себе как к педагогу. И, как только появилась возможность, спустя шесть лет после своего отъезда, Иммануил вернулся в Кёнигсберг и снова занялся научной деятельностью. В 1755 году он защитил магистерскую диссертацию по теме «Краткий очерк некоторых размышлений об огне». На этом его многолетняя эпопея с учёбой завершилась, но, по правилам того времени, чтобы быть допущенным к преподаванию в университете, ему нужно было создать ещё один научный труд, и для него Кант избрал довольно сложную философическую тему, которая и сейчас не имела бы проблем с обоснованием актуальности научной проблематики – «Каковы окончательные границы истины?» Учёный покусился на теории авторитетнейших Лейбница и Христиана Вольфа, критикуя теории и того, и другого.

Интересно, что, став преподавателем, он не получал от университета заработной платы, лишь гонорары от студентов. Впрочем, с последним проблем у него не было – Кант от природы оказался наделён способностями лектора. Умея доступно объяснять сложные вещи, систематизировать подаваемый материал, одарённый изящным чувством юмора, он быстро стал пользоваться популярностью, и на его лекциях, особенно публичных, всегда были аншлаги. Гонорары, правда, были не очень большими, и Канту, помимо философии, пришлось навесить на себя также логику, математику, физику, метафизику, географию, этику – уже хотя бы это позволяет понять, каким разносторонним был Иммануил Кант, чьи реальные заслуги перед наукой до известной степени даже выходят за рамки чистой философии. Периодически Канта «подсиживали» на преподавательских должностях, из-за чего он даже пытался жаловаться прусскому королю Фридриху II. Вообще, несмотря на периодические финансовые подарки судьбы, он всю жизнь страдал от нехватки средств, и, скорее всего, потому так и не обзавёлся семьёй – боялся, что не сможет содержать её.

В нашей стране довольно широко известен тот факт, что четыре года Кант прожил под властью русской короны. Случилось это в разгар Семилетней войны. Русская армия, одержав блистательную победу в Гросс-Егерсдорфском сражении, погнала прусские войска на запад, и генерал Виллим Фермор занял Кёнигсберг. Положение для Пруссии тогда было угрожающее, скоро русская армия займёт Берлин, а Фридрих Великий в отчаянии даже хотел отречься от престола. По существовавшей тогда традиции, население города привели к присяге русской императрице, присягу дал тогда и Кант, ставший на несколько лет русским подданным. И если бы не смерть Елизаветы Петровны и не воцарение Петра III, может, и древний славянский Кролевец, превратившийся со временем в Кёнигсберг, стал бы частью русского государства ещё тогда. Русские офицеры, образованные люди, с удовольствием ходили на лекции Канта, и даже брали у него частные уроки. А в 1762 году философа избрали членом Петербургской Академии наук.

Философ и мыслитель

В тот период Кант был столь загружен, что ему некогда было заниматься собственно наукой. До 1762 года, когда Кёнигсберг вновь попал под власть Берлина, вышло лишь одно его небольшое эссе. Зато как раз в том году он публикует свой известный труд «Ложное мудрствование в четырёх фигурах силлогизма», а в 1763 году продолжил развитие высказанных идей в своей следующей работе «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин». Это одно из самых известных его произведений, своеобразное исследование противоположностей и суждений. Тогда же обозначились его стремления создать и сформулировать свою собственную теорию познания.

Но путь к своей теории занял у Канта десятки лет. Сам он формулировал её как смычку трёх элементов – метафизики, морали и религии. Соответственно, Кант рассматривал их как совокупность вопросов, соответственно каждому элементу это: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?» и «На что я смею надеяться». Высшей же точкой своей модели он видел антропологию, которая должна была отвечать на вопрос «Что такое человек?» Согласитесь, вопросы достаточно конкретны, что далеко не всегда бывает в философии, и рассматривают область, которая и сегодня занимает умы учёных, хотя, казалось бы, формулировки простейшие, но задел на их осмысление поистине вековой.

Пик творчества Канта – это его зрелость, 1780-е годы. Именно тогда вышли самые знаменитые его работы, которые и по сей день являются одними из фундаментальных работ мировой философской мысли. В 1781 году выходит «Критика чистого разума» Кант попытался осмыслить возможности познания, в первую очередь эмпирическим путём. Как известно, данный путь познания, предполагающий практические опыты и исследования, является основополагающим в науке и по сей день, а заложенные Кантом мысли, творчески развитые и обогащённые последующими поколениями философов, имеют хождение не только в гуманитарных, но и в точных науках, и по сей день. Такие понятия, как «вещь себе», субъективность пространства и времени, подчинение бытия человеческой мысли и по сей день являются важнейшими постулатами в философии.

В продолжение своего трактата в 1788 году Кант выпускает «Критику практического разума». Каждому, кто изучал в университете философию, известно о разделении учёным разума на теоретический и практический, о необходимости сдерживать теорию при доброкачественной культивации практики. Ещё более Кант в этой своей работе определил разум как основоположник познания в целом.

Наконец, третья основополагающая философская работе Канта вышла в 1790 году, и получила название «Критика способности суждения». Здесь он окончательно подводит итоги своим мыслям, высказанным в двух вышерассмотренных трудах. Кант делит философию на практическую и теоретическую, в основе которых лежит не метод, а предмет познания; а также выделяет царство свободы и царство природы, каждое из которых обладает своими собственными законами, только первое – физическими, основанными на принципах естествознания, то второй – человеческой моралью и нравственностью. В этой же своей работе он выделяет фундаментальные способности человеческой души – к познанию, к желанию и к удовольствию; а также подводит базу под принцип целесообразности природного многообразия, подчинения его некоей закономерности. Кроме того, Кант выделяет такие важные для его философской школы виды способности суждения – эстетическую и телеологическую.

Это далеко не полный обзор научного наследия Канта, мы прошлись лишь по самым известным его произведениям, составивших скелет кантианства – философского течения, последователи которого или же его образовавшихся в процессе ответвлений есть и по сей день. А его мысли нашли своё применение в философии науки, причём любой, даже той, которая выделилась как самостоятельное направление уже много позже смерти самого Канта.

Конечно, реальные заслуги Канта намного шире. В частности, именно он первым среди классических немецких философов осмыслил необходимость существования университетов, а также как никто метко дал характеристику своей эпохе. Просвещение он характеризовал как выход человека из состояния своего несовершеннолетия, то есть из невозможности пользоваться разумом без помощи кого-то другого. Это был в высшей степени оригинальный мыслитель, которого ставят в один ряд по значению для с Платоном, Коперником или Ньютоном. Немалая его заслуга и в развитии педагогики, в своих работах он вывел собственные идеалы, цели и задачи этой науки, не потерявшие своей актуальности и по сей день.

Научные заслуги Канта признавали и его почитатели, и его противники. Наверное, потому и задержалось его продвижение по карьерной лестнице, что было у него много завистников. Лишь в 1770 году он наконец стал профессором. Сам Кант никогда не церемонился со своими критиками, как среди коллег-учёных, обзывая их неспособными понять его лентяями, а их претензии – существующими только в их головах; так и среди власть предержащих и духовенства, которым не нравился излишний материализм учёного. Было немало людей, считавших его сумасбродом. Но всем приходилось мириться с масштабом личности учёного, который уже при жизни стал иконой для молодых философов во многих странах.

На рубеже XIX века здоровье уже немолодого учёного пошатнулось. К тому времени он уже дважды избирался ректором Кёнигсбергского университета – в 1786 году и в 1788 году. Учёный реагировал на всё более прогрессирующие болезни в своём духе, жалуясь, что не знает, зачем и как ему жить, если он больше ничего не может принести в этот мир. Но, даже находясь при смерти, из-за деменции мало что соображая, он преображался на глазах, когда с ним пытались заговорить на научные темы, пытаясь вести диспуты с приходившими его навестить коллегами и учениками. Философ тихо отошёл в мир иной 12 февраля 1804 года. немного не дожив до своего восьмидесятилетия. На похороны учёного пришли тысячи людей, одних только студентов были сотни – столь велик был авторитет Канта. Похоронили его у северной стены Кафедрального собора Кёнигсберга. Несмотря на все перипетии истории, в том числе разрушительные бои за Кёнигсберг 1945 года, могила сохранилась до наших дней, и является одним из мест паломничества в современном Калининграде.