ГАЮИ АЮИ ВАЛЕНТИН
ГАЮИ АЮИ ВАЛЕНТИН - французский педагог, один из основоположников тифлопедагогики.
Изобрёл рельефный шрифт упрощённых букв, технику книгопечатания и письма этим шрифтом, географические карты и рельефные рисунки для слепых. Разработал дидактику и методику обучения слепых детей общеобразовательным предметам и трудовым навыкам (плетению, вязанию, бумажно-картонажным работам, работам по дереву, книгопечатанию и др.). В 1784 году в Париже основал на свои средства первую школу для слепых. В 1806-1817 годы жил в Санкт-Петербурге, в 1807 году создал первый в России институт для слепых. В 1860 году в Париже открыт памятник Гаюи. День его рождения 13 ноября отмечается как Международный день слепых.
Сочинения:
Essai sur l’éducation des aveugles. P., 1786;
Precis… sur l’éducation des aveugles. P., 1788.