ГАЮИ АЮИ ВАЛЕНТИН

ГАЮИ АЮИ ВАЛЕНТИН - французский педагог , один из основоположников тифлопедагогики.

Изо­брёл рель­ефный шрифт уп­ро­щён­ных букв, тех­ни­ку кни­го­пе­ча­та­ния и пись­ма этим шриф­том, гео­гра­фические кар­ты и рель­еф­ные ри­сун­ки для сле­пых. Раз­ра­бо­тал ди­дак­ти­ку и ме­то­ди­ку обу­че­ния сле­пых де­тей об­ще­об­ра­зо­вательным пред­ме­там и тру­до­вым на­вы­кам (пле­те­нию, вя­за­нию, бу­маж­но-кар­то­наж­ным ра­бо­там, ра­бо­там по де­ре­ву, кни­го­пе­ча­та­нию и др.). В 1784 году в Па­ри­же ос­но­вал на свои сред­ст­ва пер­вую шко­лу для сле­пых. В 1806-1817 годы жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в 1807 году соз­дал пер­вый в Рос­сии институт для сле­пых. В 1860 году в Па­ри­же от­крыт па­мят­ник Га­юи. День его рож­де­ния 13 но­яб­ря от­ме­ча­ет­ся как Меж­ду­народный день сле­пых.

Сочинения:

Essai sur l’éducation des aveugles. P., 1786;

Precis… sur l’éducation des aveugles. P., 1788.

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