АРМЕЛЛИНИ (ит. Armellini) Мариано

Историк-бенедиктинец, соратник Мабийона.

Вступив в Бенедиктинский орден в 1677, прошел обучение в монастыре Монтекассино (1687), после чего преподавал философию в ряде бенедиктинских обителей (1687—1695), путешествовал с проповедями (1687—1722), затем служил аббатом в монастырях Сиены, Ассизи, Фолиньо. Во время путешествий посещал библиотеки, где работал с древними манускриптами. Большинство работ А. посвящены истории Кассинской конгрегации (смотрите Конгрегация Религиозная ), в том числе библиографические и биографические справочники, уточнения и дополнения эрудитского толка к работам предшественников. Популярность его трудов способствовала выработке новых профессиональных критериев исторического познания и повествования.

Сочинения:

Bibliotheca Benedictino-Cassinensis. 2 V. Assisi, 1731—1732.

Автор статьи: Андронов И.Е.