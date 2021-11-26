АНКЕТИЛЬ-ДЮПЕРРОН, Абрахам Гиасинт

Французский востоковед, один из основоположников иранистики.

Изучал богословие и восточные языки в Париже, Осере и Амерсфорте. В 1754 отправился в Индию для изучения санскрита и авестийского языка, нанявшись на военный корабль в качестве наемного солдата. В Пондишери (см. Арикамеду ) изучил новоперсидский язык, оттуда через Бенгалию отправился в Сурат, где приобрел несколько рукописей «Авесты» и под диктовку старшего жреца сумел записать новоперсидский вариант «Авесты». В 1761 возвращается в Европу, в Оксфорде сравнивает приобретенные рукописи с хранящимися в университетской библиотеке, в 1762 приезжает в Париж и привозит 180 рукописей. С 1762 — переводчик с восточных языков при королевской библиотеке, в которую пожертвовал часть своего рукописного собрания. В 1771 издал в Париже первый перевод «Авесты» . Издал несколько работ по древней истории, географии, религии и праву Ирана и Индии. Перевел на латинский язык и издал в Страсбурге (1801–1802) в двух томах персидскую версию древнеиндийских упанишад. А. пережил Великую французскую революцию в уединении. Был избран членом Национального института, из которого, однако, вышел в знак протеста против положения во Франции. Умер в нищете.

Автор статьи: Бухарин М.Д.