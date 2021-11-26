ДОМИНИК

ДОМИНИК (Доминго де Гусман, Доминго де Калеруэга) - католический святой (память 8 августа), основатель католического монашеского ордена братьев-проповедников (латинский Ordo Fratrum Praedicatorum, OP), называемого по его имени орденом доминиканцев .

Родился в знатной дворянской семье, хотя родители, Феликс Гусман и Иоанна из Асы, несмотря на утверждения некоторых биографов Доминика, скорее всего не были связаны с правящим кастильским домом. Сведения об отце Доминика немногочисленны. Мать Доминика позднее стала почитаться как блаженная (беатифицирована 1 октября 1828 года папой Львом XII ). Старший брат Доминика, священник Антонио, раздав свое имущество нищим, вступил в приют, в котором пребывал до смерти; 2-й брат, Манес, стал членом основанного младшим братом ордена, впоследствии также почитался как блаженный (беатифицирован 2 июня 1834 года папой Григорием XVI). По преданию, мать Доминика, будучи беременной, во сне увидела будущего ребенка в виде собаки с факелом в зубах; для успокоения она отправилась к могиле католического святого Доминика Силосcкого. В благодарность за дарованное успокоение сын получил имя Доминик, а образ собаки с факелом впоследствии стал символом ордена доминиканцев.

В 6-летнем возрасте Доминик был отдан на воспитание дяде по материнской линии, архипресвитеру церкви в городе Гумьель-де-Исан близ Калеруэги. С 1184 года Доминик учился в городе Паленсия, в единственном тогда на территории Испании университете, изучал «свободные искусства», а затем богословие. Согласно орденскому преданию, Доминик отличался благочестивым образом жизни. В 1191 году, во время голода в Кастилии, продал книги, снабженные собственноручными глоссами, для того чтобы спасти от голодной смерти паленсийских бедняков. Биограф Иордан Саксонский сообщает, что Доминик дважды пытался продать себя в рабство для того, чтобы на вырученные деньги выкупить у мавров пленников-христиан (Libellus de initiis Ordinis Praedicatorum, N 10). По завершении учебы (1194 год) Доминик читал в Паленсии лекции о Священном Писании.

В 1196 или 1197 году Доминик по просьбе епископа Осмы Мартина де Басана стал членом (а с 1201 года заместителем настоятеля) капитула регулярных каноников в Осме, там же начал проповедническую деятельность. Около 1196 года Доминик был рукоположен во пресвитера. После смерти Мартина де Басана (1201 год) епископом стал приор капитула Диего де Асеведо, которого в 1203-1205 годах Доминик сопровождал в поездках в Северную Германию (на епископа было возложено проведение переговоров о женитьбе сына кастильского короля Альфонса VIII Фернандо). Во время поездок они стали свидетелями широкого распространения ереси альбигойцев в Лангедоке. После завершения дипломатической миссии Диего де Асеведо вместе с Домиником направился в Рим, где епископ обратился к папе Иннокентия III с просьбой об организации христианской миссии для проповеди католической веры среди язычников, в частности среди куманов (половцев), племени на границах Венгрии. Папа, отказав Диего, направил его вместе с Домиником в Лангедок в помощь цистерцианцам, проповедовавшим католическое учение среди сторонников альбигойской ереси (миссионерская деятельность в этом регионе тогда полностью находилась в руках цистерцианского ордена, которому тем не менее не удавалось добиться серьезных успехов). Встретившись в Монпелье с папскими легатами, епископ и Доминик вместе с ними, а также еще несколькими священниками отправились с проповедями в Нарбон, Тулузу и их окрестности, считая, что примером добровольно принятой нищеты и христианской проповедью смогут обратить еретиков в католическую веру.

В конце 1206 - начале 1207 года с согласия и при поддержке со стороны нового Тулузского епископа Фулька Доминик основал женский монастырь Пресвятой Богородицы в Пруй, близ Фанжо: благочестивые женщины под руководством Доминика занимались воспитанием детей, стремясь оградить их от альбигойского влияния. Диего де Асеведо, согласно папскому указанию, в 1207 году вернулся в свое епископство, где 30 декабря скончался.

15 января 1208 года был убит папский легат Петр де Кастельно, что побудило папу Иннокентия III провозгласить крестовый поход против альбигойцев, который возглавил граф Симон де Монфор. В период военных действий Доминик продолжал проповедовать, преимущественно в Каркасоне и Фанжо. Тогда возникла идея создания нового монашеского ордена проповедников, члены которого умели бы согласовывать «благодать проповеди» (т. е. духовное рвение и усердие к изучению и проповеди Слова Божия) со строгим нестяжанием и подлинно евангельской жизнью. В 1215 году Доминик прибыл с проповедью в Тулузу, к нему присоединились 2 знатных горожанина, один из которых передал в распоряжение Доминика свой дом. Вскоре к ним примкнули еще четверо юношей. Тулузский епископ Фульк и граф Симон де Монфор оказали материальную поддержку начинанию Доминика по созданию новой организации проповедников. Епископ пожаловал в их пользу часть десятины, собираемой в некоторых подчиненных ему приходах, а в июле 1215 году канонически утвердил новую организацию в рамках епископства.

Осенью 1215 года Доминик сопровождал в Рим на Латеранский IV Собор Тулузского епископа Фулька, надеясь получить у папы утверждение нового ордена. Иннокентий III хотя и взял под покровительство созданный Домиником монастырь в Пруй (грамота от 8 октября 1215 года «Fratres et moniales S. Mariae de Prulliano»), но в утверждении ордена отказал, т. к. на состоявшемся Соборе было принято решение о запрете создавать новые монашеские ордена. По орденскому преданию, после отказа папа увидел сон, где Доминик подпирал плечами грозившую упасть Латеранскую базилику. Расценив это как особый знак, папа пригласил к себе Доминика и, хотя и не утвердил формально орден, одобрил его идею и предложил выбрать в качестве устава одно из каких-либо уже существующих монашеских правил.

Весной 1216 года Доминик вернулся в монастырь в Пруе, в качестве орденского устава был выбран Августина устав, т. к. подразумевалось создание общины, не ограниченной монастырскими рамками. Вернувшийся из Рима епископ Фульк предоставил в распоряжение Доминика и его последователей 3 храма, в т. ч. церковь святого Романа в Тулузе, при которой был основан 1-й доминиканский монастырь. Осенью 1216 года Доминик вновь отправился в Рим, где папа Гонорий III буллой «Religiosam vitam» от 22 декабря 1216 года утвердил устав созданного Домиником ордена и взял его под особое покровительство (Римские папы были протекторами доминиканского ордена). 26 января 1217 года папской буллой за орденом было закреплено наименование ордена братьев-проповедников. Также Гонорий III назначил Доминика проповедником при папском дворе; это назначение носило временный характер, но впоследствии должность магистра священного апостольского дворца (Magister Sacri Palatii Apostolici) стала постоянной и была закреплена за доминиканцами (после реформы 1968 года должность стала называться «богослов папского дома»).

После Пасхи 1217 года Доминик отбыл в Тулузу, откуда были направлены проповеднические миссии в испанской земли и в Париж. Доминик отправился в Рим и Болонью. В Риме папа Гонорий III передал в распоряжение Доминика храм во имя святого Сикста с пристроенными кельями. К этому времени относятся несколько чудес, которые орденская традиция приписывает Доминику: воскрешение рабочего, погибшего под рухнувшим сводом строившегося монастыря святого Сикста; воскрешение умершего ребенка; исцеление смертельно больного келаря монастыря; умножение хлеба и вина. По предложению Гонория III в восстановленный монастырь святого Сикста было решено собрать разбросанных по римским монастырям монахинь, чтобы те жили по одному уставу. Ордену братьев-проповедников взамен монастыря святого Сикста папа предоставил церковь и монастырь святой Сабины на Авентинском холме.

В 1218-1219 годах Доминик совершил 1-ю визитацию доминиканских монастырей во Франции, в Испании и в Италии. Побывав в тулузском монастыре святого Романа и в монастыре Пресвятой Богородицы в Пруе, Доминик прибыл в Кастилию. В Сеговии он совершил чудо, вызвав дождь во время засухи, препятствовавшей началу сева. В память об этом была воздвигнута часовня. Из Сеговии Доминик отправился в Мадрид, где Петром Мадридским, членом ордена братьев-проповедников, уже был заложен монастырь. Доминик посетил Паленсию, где основал монастырь святого Павла. После возвращения в Тулузу Доминик потом отправился в Париж, где провел несколько дней в монастыре святого Иакова, основанном посланными ранее братьями-проповедниками. Из этого монастыря, насчитывавшего 30 монахов, он направил братьев для основания орденских монастырей в Лиможе, Реймсе, Меце, Пуатье и Орлеане. В июле 1219 года Доминик прибыл в Болонью, в основанный там весной того же года монастырь святого Николая, откуда отправил несколько членов ордена по городам Северной Италии - в Милан, во Флоренцию, в Бергамо, Асти, Верону, Брешию и Фаэнцу. В конце октября из Болоньи Доминик отправился во Флоренцию, а оттуда в Витербо, где в ноябре встретился с папой Гонорием III. В 1220 году, к празднику Пятидесятницы, Доминик прибыл в Болонью, где состоялось 1-е общее собрание (капитул) ордена, когда руководство орденом было возложено на Доминика монахами. Летом Доминик отправился с проповедями по городам Северной Италии (Милан, Кремона, где Доминик встретился с католическим святым Франциском Ассизским, Модена, Парма). К этому времени относится основание им 3-й ветви ордена братьев-проповедников, объединившей мирян, не связанных обетами нищеты и целомудрия, но находившихся под духовным руководством священников из доминиканского ордена. Первоначальное название объединения мирян - «Воинство Иисуса Христа» (впоследствии терциарии). 30 мая 1221 года в Болонье состоялся 2-й капитул ордена, закрепивший структуру ордена братьев-проповедников, который был разделен на 8 провинций - Испанию, Прованс, Францию, Ломбардию, Рим, Тевтонию, Венгрию и Англию.

Предвидя скорую кончину, Доминик встретился в Венеции с папским легатом кардиналом Уголино ди Сеньи (впоследствии папа Римский Григорий IX), которого он просил позаботиться о судьбе ордена. В конце июля, вернувшись в монастырь святого Николая в Болонье, Доминик заболел и скончался. Заупокойную службу совершил прибывший в Болонью кардинал Уголино. Согласно завещанию, Доминик был погребен под монастырским храмом святого Николая. Позднее из-за расширения монастыря старый храм был снесен и заменен новым, а могила Доминика оказалась во дворе. В ночь на 24 мая 1233 года мощи были перенесены в новый храм; перенесение мощей сопровождалось чудесами. В июле того же года папа Григорий IX назначил комиссию из 3 человек для подготовки материалов для канонизации Доминика, которая состоялась 3 июля 1234 года (булла «Fons sapientiae Verbum»), день литургической памяти 5 августа. В 1558 году папа Павел IV перенес празднование памяти Доминика на 4 августа, впоследствии, по намеченной Ватиканским II Собором реформе 1969 года, память была перемещена на 8 августа.

Первые биографии Доминика были написаны его преемниками, генеральными магистрами доминиканского ордена, Иорданом Саксонским (1185-1237 годы) и затем Гумбертом Римским († 1277 год). Наиболее достоверным источником сведений о жизни Доминика считается сочинение «Libellus de initiis ordinis praedicatorum» (Книжица об основании ордена проповедников) Иордана Саксонского, оказавшее значительное влияние на все последующие сочинения, посвященные ордену. Работа над ней началась не ранее 25 декабря 1231 года (дата смерти Тулузского епископа Фулька) и не позднее 1234 года (канонизация Доминика), предположительно в 1233 году Испанец Петр Ферранд, пытаясь адаптировать «Книжицу...» Иордана Саксонского для использования в доминиканском богослужении, в 1237-1242 годах исключил из текста детали, не имевшие прямого отношения к Доминику, и заменил их подробным изложением испанского периода жизни святого: уточнил имена родителей, добавил истории из детства католического святого, описание деятельности Доминика в Испании, а также привел список чудес, составленный в ходе процесса канонизации. В 1245 году генеральный капитул ордена дал полномочия римскому доминиканцу Константину (впоследствии епископ Орвието) отредактировать сочинение Петра Ферранда. В 1254 годуГумберт Римский, 5-й генеральный магистр ордена, используя тексты Петра Ферранда и Константина из Орвието, составил др. редакцию биографии Доминика.

Деятельности Доминика целиком посвящена 2-я часть сборника «Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum» (Жития братьев ордена проповедников), составленная между 1260 и 1262 годами Жераром из Фраше на основе «Книжицы...» Иордана Саксонского и др. биографий. Родриго из Серрато в работе над жизнеописанием Доминика в 1270-1282 годах в значительной мере полагался на сведения более ранних биографов, а также, посетив родину Доминика, попытался собрать там информацию о католическом святом. В 1278 году Этьен из Саланьяка составил панегирик ордену доминиканцев «De quatuor in quibus Deus praedicatorum ordinum insignivit» (Четыре вещи, которыми Бог отличил орден проповедников). Последним агиографом Доминика, жившим в XIII веке, был немецкий доминиканец Дитрих из Апольды. Он завершил биографию Доминика около 1298 года Сочинение Дитриха незначительно дополнило предшествующие жизнеописания Д. Как приложение к сочинению Дитриха из Апольды в Италии получил широкое распространение трактат, сохранившийся под названием «Девять путей молитвы св. Доминика» (около 1280 года). В 1314 году трактат был включен в сборник исторических материалов, посланных инквизитором Бернардом Ги магистру доминиканского ордена Беренгару из Ландора.

Важную роль для реконструкции биографии Доминика играют источники, созданные вне доминиканского ордена: «Historia Albigensis» (История альбигойцев) цистерцианского монастыря Пьера из Во-де-Серне, Хроника Робера из Осера и др.

Иконография

Доминик изображается в белом одеянии доминиканского монаха и темном скапуляре (скапулярии) с капюшоном; с книгой, лилией и четками в руках; нередко со звездой возле головы; иногда рядом с Распятием или с крестом в руках. Приписываемые Чимабуэ изображения Доминика XIII века в монастыре Санта-Мария Новелла (Флоренция) и в базилике святого Франциска (Ассизи), а также фрески школы Джотто в церкви Сан-Доменико Маджоре (Неаполь) относятся к числу самых ранних художественных интерпретаций образа святого. Цикл сцен из жизни Доминика представлен на полиптихе Франческо Траини для церкви святой Екатерины в Пизе (1345 год, ныне в Городском музее Пизы). Серию образов Доминика создал Беато Анджелико: Доминик во славе (миниатюра из Миссала, 1428-1430 годы, Музей Сан-Марко, Флоренция), Дева Мария с Младенцем и святыми Домиником и Николаем (1437 год, Национальная галерея Умбрии, Перуджа), 2 фрески с изображением распятого Христа, Которому поклоняется Доминик (около 1435 года, Лувр, Париж; около 1442 года, Музей Сан-Марко), история Доминика (XV век, Епархиальный музей, Кортона) и др. Сюжет картин П. Берругете (XV век, обе в Прадо, Мадрид) - Доминик обращает в католическую веру альбигойцев, бросающих в костер еретические книги, и вершит суд инквизиции. В работах Дж. М. Креспи (Пинакотека Брера, Милан), Доменикино (Национальная пинакотека, Болонья), Дж. Б. Тьеполо (церкви святых Иоанна и Павла, Венеция) и др. художников часто изображается явление Богородицы, вручающей Доминику четки - символ молитвы розария.

Исторические источники:

ActaSS. Aug. T. 1. P. 558-628;

Thomas de Cantimpré. Bonum Universale de apibus. Duaci, 1605;

Rechac J., de. La Vie de St. Dominique. P., 1647-1650. 3 vol.;

Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum / Ed. Th. Ripoll, A. Brèmond. R., 1729-1740. 8 vol.;

Jordanus de Saxonia. Opera ad res ordinis praedicatorum spectantia quae exstant / Ed. Fr. J.-J. Berthier. Friburgi Helvetiorum, 1891;

idem. Oratio ad beatum Dominicum / Introd., testo crit. e commento a cura di E. Montanari. Firenze, 1991;

Gerard de Frachet. Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum. Lovanii, 1896. (MOFPH; 1);

Anecdotes historiques légenges, et apologues tirés du recueil inédit d'Etienne de Bourbon, dominicain de XIIIe siècle / Ed. A. Lecoy de la Marche. P., 1877;

Monumenta historiae S. Dominici. P., 1933. Vol. 1: Historia diplomatica S. Dominici; 1935. Vol. 2: Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum acta canonizationis. (MOFPH; 15, 16);

Cecile. Miracula beati Dominici / Ed. A. Waltz // Miscellanea Pio Paschini. R., 1948. Vol. 1. P. 306-326;

Etienne de Salagnac. De quatuor in quibus Deus praedicatorum ordinum insignivit / Ed. Th. Kaeppeli. R., 1949. (MOFPH; 22);

Vicaire M.-H. St. Dominique de Caleruega d'après les documents du XIIIe siècle. P., 1955;

St. Dominique et ses frères: Évangile ou croisade?: Textes du XIIIe siècle / Ed. M.-H. Vicaire. P., 1967;

The Nine Ways of Prayer of St. Dominic. Dublin, 1978.

Иллюстрация:

Св. Доминик. Фрагмент фрески «Осмеяние Христа» в мон-ре Сан-Марко во Флоренции. Худож. фра Беато Анджелико. 1440-1441. Архив ПЭ,