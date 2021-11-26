КОНДОРКАНКИ НОГЕРА ХОСЕ ГАБРИЭЛЬ

Кондоркaнки Ногера (исп. Condorcanqui Noguera), Хосе Габриэль (Тупак Амару II) (19.03.1738, Тинта — 18.05.1781, Куско) — лидер самого крупного антиколониального индейского восстания в Перу с центром в Куско в 1780—1781.

Причинами восстания были реформы Бурбонов, усилившие политический и фискальный контроль метрополии над колониями. К. был потомком последнего Инки, поэтому во время восстания взял себе имя Тупак Амару и объявил о восстановлении Инкской империи. Восстание охватило все Южное Перу и территорию современной Боливии. Первоначально повстанцев поддержала часть креолов и метисов. Вскоре индейцы стали уничтожать местных креолов и метисов, и те перешли на сторону испанской администрации. После неудачи с осадой Куско отряды Тупак Амару был разгромлены, сам он схвачен и казнен. Испанские власти обрушили репрессии на инкскую аристократию, лишив ее всех привилегий. Восстание расшатало устои колониального строя, стало преддверием войны за независимость.

Лит.: Созина С. А. Тупак Амару — великий индейский повстанец. 1738—1781. М., 1979. История Перу с древнейших времен до конца ХХ века. М., 2000.