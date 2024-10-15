Боливарианская революция С самого начала Нового времени и вплоть до последних десятилетий XVIII века происходили события, определявшие облик всего мира, однако их центром была Западная Европа. Азия, Африка и Латинская Америка были лишь периферией, колониальной территорией, которая поставляла метрополиям ресурсы.

С самого начала Нового времени и вплоть до последних десятилетий XVIII века происходили события, определявшие облик всего мира, однако их центром была Западная Европа. Азия, Африка и Латинская Америка были лишь периферией, колониальной территорией, которая поставляла метрополиям ресурсы.

Но уже в конце XVIII века в Северной Америке возникает государство нового типа - США. Вслед за ними начинает свою освободительную борьбу и Латинская Америка.

Видным центром освободительного движения стала Венесуэла, заметную роль в политической жизни которой играло «патриотическое общество». Среди его участников выделялись Франсиско де Миранда (1750 — 1816) и Симон Боливар (1783 — 1830). Оба были выходцами из богатых креольских семей. Креолы, дети смешанных браков испанцев с коренными американцами и африканцами. Креолы, хотя могли добиваться огромных успехов в предпринимательстве и торговле, не имели права участвовать у политической жизни и управлении из-за своего происхождения.

Де Миранда участвовал в Войне за независимость североамериканских колоний, во Французской революции конца XVIII в. Боливар получил образование в Европе, где проникся идеями Вольтера и Руссо, стал убежденным республиканцем. Будучи блестящим оратором и публицистом, он обладал и незаурядным полководческим талантом, создал освободительную армию Венесуэлы, стремился придать борьбе против испанцев всенародный характер.

Хронология событий

Прямым толчком к началу революции послужила оккупация Наполеоном Испании в 1808 году . В условиях отсутствия сильной королевской власти в колониях начались выступления против испанского господства. Первым центром борьбы за независимость стали страны центрального региона Латинской Америки (Новая Гранада, Венесуэла, Панама, Колумбия и Эквадор). Именно в Каракусе (Венесуэла) собрался национальный конгресс.

Однако главной проблемой нового правительства было то, что республиканские власти не смогли консолидировать население страны. Креольская часть с недоверием отнеслась к индейцам, рабам – неграм и др. А те в свою очередь видели в креолах эксплуататоров.

Испанцам удалось привлечь на свою сторону дикое индейское население и они разгромили сторонников независимости. Боливар бежал на Ямайку.

5 июня 1811 года Себастьян Миранда провозгласил независимость республики Венесуэла. Аристократическая верхушка стремилась не допустить перерастания движения за независимость в широкое социальное движение. Это предопределило временное поражение революционных сил.

1812 год. Пала первая Венесуэльская республика. Боливар эмигрировал и в Новой Гранаде создал армию, совершившую успешный поход в Венесуэлу.

1813 год. Возникла вторая Венесуэльская республика, в скором времени тоже разгромленная. Лишь после этого руководство осознало необходимость включения в программу борьбы за независимость социальных требований — об отмене рабства, о земле, конфискации имущества у сторонников испанской короны, передаче в собственность индейцев общинных земель, защите гражданских прав. Под знамена Боливара собирались городские низы и крестьяне, в его армии сражались креолы, метисы, мулаты, индейцы, негры, несколько тысяч добровольцев из разных стран.

После периода растерянности, сторонники сохранения зависимости испанских владений перешли в наступление.

Был нанесен ряд поражений испанским колониям. Часть армии под командованием Боливара сохранилась. Он вывел войска в Колумбию.

Суровый опят заставил Боливара и его сторонников задуматься о реальной программе (в 1815 году сформулирована: Письма с Ямайки)

революционные власти отменяют рабовладение;

все, кто присоединится к армии, получит земельные участки.

1816 год . Началась новая фаза освободительного движения. Боливар сумел убедить второго президента оказать им помощь высадка на побережье Венесуэлы. Созданная Боливаром революционная армия вступила в страну и нанесла поражение испанским войскам. В ее составе героически сражались индейские крестьяне, негры-рабы, которые получали свободу, сражаясь в освободительной армии. Многие из них стали офицерами и получили высшие награды республики.

В 1819 г. Боливар во главе освободительной армии совершил поход через высокогорные перевалы Анд в Новую Гранаду. Разгромив испанские войска в битве при Бояке (1819), войска Боливара и новогранадского генерала Сантандера вступили в столицу — город Боготу и освободили всю территорию страны.

В 1819 году Венесуэльская республиканская армия развернула наступление в сторону Колумбии.

Испанцы были разгромлены в Венесуэле, после чего Боливар во главе армии совершил переход через высокогорные перевалы Анд в Новую Гранаду, вступил в ее столицу Боготу и освободил всю территорию этой страны.

1821 год. Возникло объединенное государство Великая Колумбия, в которое вошли Венесуэла, Новая Гранада, Панама и Эквадор. Вместе с этим была предпринята новая попытка наступления со стороны испанских войск. Им было нанесено сокрушительное поражение при Карабобу и в 1822 году колумбийцы и венесуэльцы изгнали испанские войска из Кито.

1821 – 1830 годы. Симон Боливар становится первым президентом Великой Колумбии.

1826 год. Произошло освобождение Верхнего Перу, которое было объявлено независимым государством и названо в честь Боливара Боливией.

Война испанских колоний за независимость завершилась.

Речь Симона Боливара на конгрессе в Ангостуре (14 декабря 1819 г.)

Сеньоры, члены законодательного корпуса!

Выступая с этой высочайшей трибуны, я прежде всего хочу выразить благодарность за безмерную честь, какой удостоил меня Конгресс, разрешив снова занять это кресло, которое я около года тому назад предоставил президенту народных представителей.

Когда я в начале этого года был облечен – против моей воли и не по заслугам – полномочиями главы исполнительной власти, я сообщил нашему высшему органу, что моя профессия, мой характер и мои способности несовместимы с функциями магистрата. Сняв с себя таким образом эти обязанности, возложив их исполнение на вице-президента, я оставил за собой лишь одну функцию – вести войну. И я тотчас отправился на Западный фронт, где во главе армии стоял генерал Морильо, имевший превосходящие силы. Было бы слишком неразумно вступать в сражение при таких обстоятельствах, когда столица Каракас вот-вот должна была быть занята экспедиционными войсками, прибывшими из Европы, и когда мы еще не получили свежих подкреплений. Генерал Морильо в преддверии зимы оставил равнины Апуре, и я посчитал, что Республике принесет больше выгод свобода Новой Гранады, чем полное освобождение Венесуэлы.

Слишком много времени отняло бы у Конгресса мое описание тех трудностей, которые пришлось одолеть Освободительной армии, чтобы добиться цели, которую мы перед собой поставили. Зима в болотистых равнинах, обледенелые кручи Анд, резкие смены климата, втрое превосходящие и закаленные в боях войска противника, населенные пункты, наводненные вражескими солдатами, эти и многие другие препятствия должны были мы преодолеть (вспомним Пайю, Гамесу, Варгас, Бояку и Попаян), чтобы. освободить менее чем за три месяца 12 провинций Новой Гранады.

Я обращаю внимание высшей национальной власти на великие заслуги и подвиги моих доблестных сподвижников, которые с беспримерной стойкостью переносили страшные лишения и показывали примеры мужества, не имеющие себе равных в истории Венесуэлы, разбили и взяли в плен армии короля. Но всеми этими победами мы обязаны не только Освободительной армии. Народ Новой Гранады показал, что он достоин свободы. Его активное содействие восполняло наши потери и увеличивало наши силы. Восторг, рождаемый самой безумной страстью, тускнеет перед тем чувством, какое испытала Новая Гранада, обретя свою свободу.

Этот благородный народ принес все свое имущество и свои жизни на алтарь родины. И жертвы эти. особенно дороги тем, что принесены они от чистого сердца! Да, единодушное желание скорее умереть свободными, нежели жить рабами, дало Новой Гранаде право на наше восхищение и уважение. Решение Новой Гранады о присоединении ее провинций к провинциям Венесуэлы также было единодушным. Гранадцы все как один понимают, какую огромную выгоду принесет обоим народам учреждение новой Республики, состоящей из этих двух наций. Объединение Новой Гранады и Венесуэлы – единственная цель, которую я поставил перед собой, вступив на военное поприще, ибо это желание граждан обеих стран, это гарантия свободы всей Южной Америки.

Законодатели! Пришло время создать твердую и незыблемую основу нашей Республики. Вам надлежит принять мудрое решение и свершить великий социальный акт, установить договорные принципы, на которых будет зиждиться эта большая Республика. Провозгласите ее перед лицом всего мира, и мои старания будут вознаграждены.