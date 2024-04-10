8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ XIII-XX ВЕКА ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Крючкова В.

Популярная энциклопедия, посвященная европейской живописи конца 13-20 веков, подготовлена сотрудниками Отдела зарубежного искусства Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств и является первым изданием такого рода в нашей стране. Широкий круг читателей, интересующихся искусством, и специалисты найдут в ней достаточно полные, соответствующие жанру энциклопедического словаря сведения о европейских живописцах, начиная с последних десятилетий 13 века, когда в Италии из массы безымянных мастеров выделились яркие художественные индивидуальности, вплоть до наших современников конца 20 столетия. Год: 1999.