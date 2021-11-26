ВИВАЛЬДИ (Vivaldi) АНТОНИО ЛЮЦИО
Итальянский композитор и скрипач.
Один из наиболее значительных представителей европ. музыки эпохи барокко. Жил и работал преим. в Венеции. Игре на скрипке учился у отца, цирюльника и скрипача Джованни Баттисты Вивальди (1655–1736), композиции – предположительно у Дж. Легренци и А. Лотти. Как и многие др. итал. музыканты, стал священником (1703), однако из-за слабого здоровья вскоре был освобождён от проведения богослужений, сохранив духовный сан. С 1703 преподавал игру на скрипке и др. муз. инструментах в лучшей консерватории для девочек «Оспедале делла Пьета», с которой (с перерывами) сотрудничал до конца своей жизни (руководил оркестром, в 1735–38 занимал пост капельмейстера) и для которой написал множество произведений разных жанров. В 1718–1720 служил капельмейстером при дворе австр. наместника в Мантуе. Сочинять музыку начал в 1690-х гг., в 1705 в Венеции были напечатаны его 12 камерных трио-сонат, в 1706 – 12 концертов для струнного оркестра и солистов (в 1711 изданы также в Амстердаме). Особую популярность приобрели скрипичные концерты В., в которых с наибольшей силой проявилось своеобразие его музыки. Ему принадлежит важнейшая роль в установлении для жанра концерта трёхчастной циклич. композиции (по типу «быстро – медленно – быстро»). Для быстрых частей концертов характерна т. н. ритурнельная, или старинная концертная, форма, построенная на чередовании темы, исполняемой всем оркестром, и эпизодов концертирующего характера, порученных солисту или группе солистов в сопровождении бассо континуо. Одновременно В. – один из крупнейших в 18 в. мастеров программной музыки. Наиболее известен цикл из 4 концертов «Времена года», вошедший в собрание концертов В. для скрипки и струнного оркестра «Опыт гармонии и изобретения» (1725). Всего написал св. 500 ансамблево-оркестровых сочинений, в т. ч. ок. 350 концертов для солирующего инструмента с оркестром (из них св. 230 для скрипки), ок. 40 концертов для двух, св. 30 для трёх и более солистов с оркестром, ок. 60 концертов и симфоний для оркестра (без солистов). Велико и число камерных произведений В. (ок. 50 сонат для скрипки, 10 для виолончели и бассо континуо, ок. 30 трио- сонат и более 20 др. ансамблевых сонат).
Один из наиболее значит. мастеров венецианской оперной школы, В. написал для театров Венеции и др. итал. городов более 50 опер на историч. и мифологич. сюжеты (с учётом разл. редакций, а также опер-пастиччо – ок. 70). Сохранились немногим более 20 опер; наиболее известны «Оттон на вилле» (1713), «Тит Манлий» (1719), «Юстин» (1724), «Неистовый Роланд» (1727), «Олимпиада» (1734). Их отличает камерный исполнительский состав, блестящая виртуозность вокальных партий. Виртуозность характерна и для сольных кантат В. (более 40) – б. ч. для сопрано или альта в сопровождении бассо континуо. Сочинял также оратории (сохранилась лишь «Торжествующая Юдифь», 1716), серенаты (сохранились 3), части месс, мотеты, псалмы, магнификаты и др.
Влиянию В. подверглись мн. композиторы 1-й пол. 18 в. Композиционным принципам, утвердившимся в инструментальной музыке благодаря В., в числе прочих следовал и И. С. Бах, переложивший для клавира и органа несколько его концертов. Подобно многим композиторам эпохи барокко, В. оказался почти полностью забыт вскоре после своей смерти; его музыку заново открыли в 20 в.