ВИВАЛЬДИ (Vivaldi) АНТОНИО ЛЮЦИО

Итальянский ком­по­зи­тор и скри­пач.

Один из наи­бо­лее зна­чи­тель­ных пред­ста­ви­те­лей ев­роп. му­зы­ки эпо­хи ба­рок­ко. Жил и ра­бо­тал пре­им. в Ве­не­ции. Иг­ре на скрип­ке учил­ся у от­ца, ци­рюль­ни­ка и скри­па­ча Джо­ван­ни Бат­ти­сты Ви­валь­ди (1655–1736), ком­по­зи­ции – пред­по­ло­жи­тель­но у Дж. Лег­рен­ци и А. Лот­ти. Как и мно­гие др. итал. му­зы­кан­ты, стал свя­щен­ни­ком (1703), од­на­ко из-за сла­бо­го здо­ро­вья вско­ре был ос­во­бож­дён от про­ве­де­ния бо­го­слу­же­ний, со­хра­нив ду­хов­ный сан. С 1703 пре­по­да­вал иг­ру на скрип­ке и др. муз. ин­ст­ру­мен­тах в луч­шей кон­сер­ва­то­рии для де­во­чек «Ос­пе­да­ле дел­ла Пье­та», с ко­то­рой (с пе­ре­ры­ва­ми) со­труд­ни­чал до кон­ца сво­ей жиз­ни (ру­ко­во­дил ор­ке­ст­ром, в 1735–38 за­ни­мал пост ка­пель­мей­сте­ра) и для ко­то­рой на­пи­сал мно­же­ст­во про­из­ве­де­ний раз­ных жан­ров. В 1718–1720 слу­жил ка­пель­мей­сте­ром при дво­ре австр. на­ме­ст­ни­ка в Ман­туе. Со­чи­нять му­зы­ку на­чал в 1690-х гг., в 1705 в Ве­не­ции бы­ли на­пе­ча­та­ны его 12 ка­мер­ных трио-со­нат, в 1706 – 12 кон­цер­тов для струн­но­го ор­ке­ст­ра и со­лис­тов (в 1711 из­да­ны так­же в Ам­стер­да­ме). Осо­бую по­пу­ляр­ность при­об­ре­ли скри­пич­ные кон­цер­ты В., в ко­то­рых с наи­боль­шей си­лой про­яви­лось свое­об­ра­зие его му­зы­ки. Ему при­над­ле­жит важ­ней­шая роль в ус­та­нов­ле­нии для жан­ра кон­цер­та трёх­част­ной цик­лич. ком­по­зи­ции (по ти­пу «бы­ст­ро – мед­лен­но – бы­ст­ро»). Для бы­ст­рых час­тей кон­цер­тов ха­рак­тер­на т. н. ри­тур­нель­ная, или ста­рин­ная кон­церт­ная, фор­ма, по­стро­ен­ная на че­ре­до­ва­нии те­мы, ис­пол­няе­мой всем ор­ке­ст­ром, и эпи­зо­дов кон­цер­ти­рую­ще­го ха­рак­те­ра, по­ру­чен­ных со­лис­ту или груп­пе со­лис­тов в со­про­во­ж­де­нии бас­со кон­ти­нуо. Од­но­вре­мен­но В. – один из круп­ней­ших в 18 в. мас­те­ров про­грамм­ной му­зы­ки . Наи­бо­лее из­вес­тен цикл из 4 кон­цер­тов «Вре­ме­на го­да», во­шед­ший в со­б­ра­ние кон­цер­тов В. для скрип­ки и струн­но­го ор­ке­ст­ра «Опыт гар­мо­нии и изо­бре­те­ния» (1725). Все­го на­пи­сал св. 500 ан­самб­ле­во-ор­ке­ст­ро­вых со­чи­не­ний, в т. ч. ок. 350 кон­цер­тов для со­ли­рую­ще­го ин­ст­ру­мен­та с ор­ке­ст­ром (из них св. 230 для скрип­ки), ок. 40 кон­цер­тов для двух, св. 30 для трёх и бо­лее со­лис­тов с ор­ке­ст­ром, ок. 60 кон­цер­тов и сим­фо­ний для ор­ке­ст­ра (без со­лис­тов). Ве­ли­ко и чис­ло ка­мер­ных про­из­ве­де­ний В. (ок. 50 со­нат для скрип­ки, 10 для вио­лон­че­ли и бас­со кон­ти­нуо, ок. 30 трио- со­нат и бо­лее 20 др. ан­самб­ле­вых со­нат).

Один из наи­бо­лее зна­чит. мас­те­ров ве­не­ци­ан­ской опер­ной шко­лы, В. на­пи­сал для те­ат­ров Ве­не­ции и др. итал. го­ро­дов бо­лее 50 опер на ис­то­рич. и ми­фо­ло­гич. сю­же­ты (с учё­том разл. ре­дак­ций, а так­же опер-пас­тич­чо – ок. 70). Со­хра­ни­лись не­мно­гим бо­лее 20 опер; наи­бо­лее из­вест­ны «От­тон на вил­ле» (1713), «Тит Ман­лий» (1719), «Юс­тин» (1724), «Не­ис­то­вый Ро­ланд» (1727), «Олим­пиа­да» (1734). Их от­ли­ча­ет ка­мер­ный ис­пол­ни­тель­ский со­став, бле­стя­щая вир­ту­оз­ность во­каль­ных пар­тий. Вир­ту­оз­ность ха­рак­тер­на и для соль­ных кан­тат В. (бо­лее 40) – б. ч. для со­пра­но или аль­та в со­про­во­ж­де­нии бас­со кон­ти­нуо. Со­чи­нял так­же ора­то­рии (со­хра­ни­лась лишь «Тор­же­ст­вую­щая Юдифь», 1716), се­ре­на­ты (со­хра­ни­лись 3), час­ти месс, мо­те­ты, псал­мы, маг­ни­фи­ка­ты и др.

Влия­нию В. под­верг­лись мн. ком­по­зи­то­ры 1-й пол. 18 в. Ком­по­зи­ци­он­ным прин­ци­пам, ут­вер­див­шим­ся в ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке бла­го­да­ря В., в чис­ле про­чих сле­до­вал и И. С. Бах, пе­ре­ло­жив­ший для кла­ви­ра и ор­га­на несколь­ко его кон­цер­тов. По­доб­но многим ком­по­зи­то­рам эпо­хи ба­рок­ко , В. ока­зал­ся поч­ти пол­но­стью за­быт вско­ре по­сле сво­ей смер­ти; его му­зы­ку за­но­во от­кры­ли в 20 в.