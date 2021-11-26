МОРЕЛЛИ ЭТЬЕНН ГАБРИЕЛЬ
МОРЕЛЛИ ЭТЬЕНН ГАБРИЕЛЬ - французский мыслитель-утопист.
Принято считать, что Э.Г. Морелли родился в семье торговцев из Авиньона, переселившихся в Париже в начале XVIII века.
Э.Г. Морелли был дипломатическим агентом принца де Конти, в 1750-х годы представлял его интересы в Польше. Вслед за своим патроном выступал с критикой Людовика XV.
На взгляды Э.Г. Морелли оказали влияние труды Т. Мора, Т. Кампанеллы, английский сенсуализм и др.
Наиболее значительные работы Э.Г. Морелли «Базилиада» («Naufrage des isles flottantes ou Basiliade...», 1753 год) и «Кодекс природы...» («Code de la nature...», 1755 год, русский перевод 1921 год). Вплоть до XIX века автором последней считался Д. Дидро, в чьё собрание сочинений, выпущенное в Лондоне в 1773 году, она была включена.
Э.Г. Морелли считал, что строй, основанный на частной собственности, противоречит разуму и природе, и предлагал заменить его порядком, основывающимся на общественные собственности и распределении продуктов производства по потребностям.
Новый строй Э.Г. Морелли рассматривал как возвращение в известной степени к естественному состоянию, следы которого он обнаруживал в быте северно-американских индейцев. В отличие от естественного состояния, в котором человек следует законам природы и разума неосознанно, новый строй, по Э.Г. Морелли, будет отличаться осознанным подчинением законам.
Предлагая отменить частную собственность (за исключением собственности на предметы потребления и орудия ремесла), Э.Г. Морелли считал необходимым гарантировать гражданам право на существование и труд, обязать их заниматься общественно полезным трудом «сообразно своим силам, дарованию и возрасту».
Новое общество, считал он, должно развиваться по единому плану с разделением труда между его членами в зависимости от возраста. С 5 до 10 лет граждане должны проходить первоначальное обучение, одинаковое для всех, с 10 до 15 или 16 лет - обучаться в городских цехах, с 16 до 20 трудиться в них в качестве рабочих, с 20 до 25 отбывать сельско-хозяйственные повинность, с 25 до 40 вновь работать в цехах, с 40 освобождаться от цеховой регламентации, но всё равно трудиться на пользу общества, в т. ч. являясь распределителями продуктов производства.
Точка зрения Э.Г. Морелли на политическое устройство нового государства не отличалась определённостью: в «Базилиаде» он ратовал за монархию, в «Кодексе природы...» отмечал, что форма правления безразлична.
В качестве основной ячейки общества Э.Г. Морелли рассматривал семью.
В административном отношении государство, согласно Э.Г. Морелли, должно делиться на трибы и города.
Политические права Э.Г. Морелли предлагал предоставить лишь отцам семейств, которые поочерёдно, не избираясь, должны занимать государственные посты: от начальника трибы до главы государства.
Труды Э.Г. Морелли оказали влияние на взгляды Г. Бабёфа, Э. Кабе, Ш. Фурье, К.А. де Рувруа Сен-Симона, отчасти Т. Дезами.
Сочинения:
Le Prince, les délices des cœurs, ou Traité des qualités d’un grand roi et sistème général d’un sage gouvernement. Amst., 1751.