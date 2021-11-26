МОРЕЛЛИ ЭТЬЕНН ГАБРИЕЛЬ

МОРЕЛЛИ ЭТЬЕНН ГАБРИЕЛЬ - французский мыс­ли­тель-уто­пист.

При­ня­то счи­тать, что Э.Г. Морелли ро­дил­ся в се­мье тор­гов­цев из Авинь­о­на, пе­ре­се­лив­ших­ся в Па­риже в начале XVIII века.

Э.Г. Морелли был ди­пло­ма­тическим аген­том прин­ца де Кон­ти, в 1750-х годы пред­став­лял его ин­те­ре­сы в Поль­ше. Вслед за сво­им па­тро­ном вы­сту­пал с кри­ти­кой Лю­до­ви­ка XV .

На взгля­ды Э.Г. Морелли ока­за­ли влия­ние тру­ды Т. Мо­ра , Т. Кам­па­нел­лы, английский сен­суа­лизм и др.

Наи­бо­лее зна­чительные ра­бо­ты Э.Г. Морелли «Ба­зи­лиа­да» («Naufrage des isles flot­tan­tes ou Basiliade...», 1753 год) и «Ко­декс при­ро­ды...» («Code de la nature...», 1755 год, русский перевод 1921 год). Вплоть до XIX века ав­то­ром по­след­ней счи­тал­ся Д. Дид­ро, в чьё со­б­ра­ние со­чи­не­ний, вы­пу­щен­ное в Лон­до­не в 1773 году, она бы­ла вклю­че­на.

Э.Г. Морелли счи­тал, что строй, ос­но­ван­ный на ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, про­ти­во­ре­чит ра­зу­му и при­ро­де, и пред­ла­гал за­ме­нить его по­ряд­ком, ос­но­вы­ваю­щим­ся на об­щественные соб­ст­вен­но­сти и рас­пре­де­ле­нии про­дук­тов про­изводства по по­треб­но­стям.

Но­вый строй Э.Г. Морелли рас­смат­ри­вал как воз­вра­ще­ние в из­вест­ной сте­пе­ни к ес­тественному со­стоя­нию, сле­ды ко­то­ро­го он об­на­ру­жи­вал в бы­те северно-американских ин­дей­цев. В от­ли­чие от ес­тественного со­стоя­ния, в ко­то­ром че­ло­век сле­ду­ет за­ко­нам при­ро­ды и ра­зу­ма не­осоз­нан­но, но­вый строй, по Э.Г. Морелли, бу­дет от­ли­чать­ся осоз­нан­ным под­чи­не­ни­ем за­ко­нам.

Пред­ла­гая от­ме­нить ча­ст­ную соб­ст­вен­ность (за ис­клю­че­ни­ем соб­ст­вен­но­сти на пред­ме­ты по­треб­ле­ния и ору­дия ре­мес­ла), Э.Г. Морелли счи­тал не­об­хо­ди­мым га­ран­ти­ро­вать гра­ж­да­нам пра­во на су­ще­ст­во­ва­ние и труд, обя­зать их за­ни­мать­ся об­ще­ст­вен­но по­лез­ным тру­дом «со­об­раз­но сво­им си­лам, да­ро­ва­нию и воз­рас­ту».

Но­вое об­ще­ст­во, счи­тал он, долж­но раз­ви­вать­ся по еди­но­му пла­ну с раз­де­ле­ни­ем тру­да ме­ж­ду его чле­на­ми в за­ви­си­мо­сти от воз­рас­та. С 5 до 10 лет гра­ж­да­не долж­ны про­хо­дить пер­во­на­чаль­ное обу­че­ние, оди­на­ко­вое для всех, с 10 до 15 или 16 лет - обу­чать­ся в городских це­хах, с 16 до 20 тру­дить­ся в них в ка­че­ст­ве ра­бо­чих, с 20 до 25 от­бы­вать сельско-хозяйственные по­вин­ность, с 25 до 40 вновь ра­бо­тать в це­хах, с 40 ос­во­бо­ж­дать­ся от це­хо­вой рег­ла­мен­та­ции, но всё рав­но тру­дить­ся на поль­зу об­ще­ст­ва, в т. ч. яв­ля­ясь рас­пре­де­ли­те­ля­ми про­дук­тов про­из­вод­ст­ва.

Точ­ка зре­ния Э.Г. Морелли на по­ли­тическое уст­рой­ство но­во­го го­су­дар­ст­ва не от­ли­ча­лась оп­ре­де­лён­но­стью: в «Ба­зи­лиа­де» он ра­то­вал за мо­нар­хию, в «Ко­дек­се при­ро­ды...» от­ме­чал, что фор­ма прав­ле­ния без­раз­лич­на.

В ка­че­ст­ве основной ячей­ки об­ще­ст­ва Э.Г. Морелли рас­смат­ри­вал се­мью.

В административном от­но­ше­нии го­су­дар­ст­во, со­глас­но Э.Г. Морелли, долж­но де­лить­ся на три­бы и го­ро­да.

По­ли­тические пра­ва Э.Г. Морелли пред­ла­гал пре­дос­та­вить лишь от­цам се­мейств, ко­то­рые по­оче­рёд­но, не из­би­ра­ясь, долж­ны за­ни­мать государственные по­сты: от на­чаль­ни­ка три­бы до гла­вы го­су­дар­ст­ва.

Тру­ды Э.Г. Морелли ока­за­ли влия­ние на взгля­ды Г. Ба­бё­фа , Э. Ка­бе, Ш. Фу­рье, К.А. де Рув­руа Сен-Си­мо­на, от­час­ти Т. Де­за­ми.

Сочинения:

Le Prince, les délices des cœurs, ou Traité des qualités d’un grand roi et sistème général d’un sage gouvernement. Amst., 1751.