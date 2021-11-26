ЛОКАТЕЛЛИ ПЬЕТРО
ЛОКАТЕЛЛИ (Locatelli) ПЬЕТРО (Пьетро Антонио) - итальянский скрипач и композитор.
Возможно, учился у А. Корелли. Славился как скрипач-виртуоз. В 1720-х годах концертировал по Европе. С 1729 года жил преим. в Амстердаме, регулярно устраивал в своём доме концерты для просвещённых любителей музыки. Автор многочисл. инструментальных сочинений (сольные и трио-сонаты, концерты для скрипки с оркестром, concerti grossi), выдержанных главным образом в стилистике позднего барокко. Среди опубликованных в 1721-1762 годы в Амстердаме 9 сборников его сочинений особо выделяется «Искусство скрипки» («L’arte del violino» ор. 3, 1733), включающее 12 скрипичных концертов в духе А. Вивальди. 24 виртуозных каприса для скрипки соло в первой и финальной частях каждого концерта, отмеченные немалым количеством технических новшеств, оказали влияние на последующее развитие скрипичного искусства, послужили моделью для создания аналогичных в жанровом отношении сочинений Р. Крейцера, П. Роде и Н. Паганини.
Сочинения:
Opera omnia / Ed. A. Dunning a. o. L.; N. Y., 1994-2002. Vol. 1-10.