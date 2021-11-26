ЛОКАТЕЛЛИ ПЬЕТРО

ЛОКАТЕЛЛИ (Locatelli) ПЬЕТРО (Пьет­ро Ан­то­нио) - итальянский скри­пач и ком­по­зи­тор.

Воз­мож­но, учил­ся у А. Ко­рел­ли. Сла­вил­ся как скри­пач-вир­ту­оз. В 1720-х годах кон­цер­ти­ро­вал по Ев­ро­пе. С 1729 года жил пре­им. в Ам­стер­да­ме, ре­гу­ляр­но уст­раи­вал в сво­ём до­ме кон­цер­ты для про­све­щён­ных лю­би­те­лей му­зы­ки. Ав­тор мно­го­числ. ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний (соль­ные и трио-со­на­ты, кон­цер­ты для скрип­ки с ор­ке­ст­ром, concerti grossi), вы­дер­жан­ных главным образом в сти­ли­сти­ке позд­не­го ба­рок­ко. Сре­ди опуб­ли­ко­ван­ных в 1721-1762 годы в Ам­стер­да­ме 9 сборников его сочи­не­ний осо­бо вы­де­ля­ет­ся «Ис­кус­ст­во скрип­ки» («L’arte del violino» ор. 3, 1733), вклю­чаю­щее 12 скри­пич­ных кон­цер­тов в ду­хе А. Ви­валь­ди. 24 вир­ту­оз­ных ка­при­са для скрип­ки со­ло в пер­вой и фи­наль­ной час­тях ка­ж­до­го кон­цер­та, от­ме­чен­ные не­ма­лым ко­ли­че­ст­вом тех­нических нов­шеств, ока­за­ли влия­ние на по­сле­дую­щее раз­ви­тие скри­пич­но­го искусства, по­слу­жи­ли мо­де­лью для соз­да­ния ана­ло­гич­ных в жан­ро­вом от­но­ше­нии со­чи­не­ний Р. Крей­це­ра, П. Ро­де и Н. Па­га­ни­ни.

Сочинения:

Opera omnia / Ed. A. Dunning a. o. L.; N. Y., 1994-2002. Vol. 1-10.