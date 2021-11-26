ЛЕКЕН АНРИ ЛУИ

ЛЕКЕН АНРИ ЛУИ - французский актёр.

Из се­мьи юве­ли­ра. По окон­ча­нии кол­ле­жа Ма­за­ри­ни в Па­ри­же с конца 1740-х годов иг­рал ко­ме­дий­ные ро­ли в лю­би­тель­ских спек­так­лях. По­лу­чив под­держ­ку Воль­те­ра, уви­дев­ше­го Лекена на сце­не в 1750 году, в том же го­ду де­бю­ти­ро­вал в «Ко­ме­ди Фран­сез» (Тит - «Брут» Воль­те­ра).

Не­смот­ря на скром­ные при­род­ные дан­ные (не­вы­со­кий рост, глу­хой го­лос, не­вы­ра­зительная пла­сти­ка), стал круп­ней­шим тра­ги­ком французской сце­ны. В ис­пол­не­ние тра­гических ро­лей он вер­нул про­сто­ту и ес­те­ст­вен­ность чув­ст­ва, пси­хо­ло­гическую дос­то­вер­ность, бла­го­род­ст­во и не­при­ну­ж­дён­ность пла­стического ри­сун­ка. Ста­нов­ле­ние Лекена-ак­тё­ра сов­па­ло с от­кры­тиями Воль­те­ра-дра­ма­тур­га в «Ко­ме­ди Фран­сез». Его иг­ра от­ве­ча­ла тре­бо­ва­ни­ям но­во­го сце­нического сти­ля - про­све­ти­тель­ско­го клас­си­циз­ма , основной чер­той ко­то­ро­го ста­ла ис­то­рическая и эт­ническая обу­слов­лен­ность ха­рак­те­ров и дра­ма­тических кол­ли­зий.

Свои луч­шие ро­ли Лекен ис­пол­нил в тра­геди­ях Воль­те­ра: Орос­ман («Заи­ра»), Ма­го­мет («Ма­го­мет»), Чин­гис­хан («Ки­тай­ский си­ро­та»), Тан­кред («Тан­кред»). Пре­одо­ле­вая ис­пол­ни­тель­ские ка­но­ны клас­си­циз­ма, стре­мясь вы­ра­зить национальный ха­рак­тер, вме­сте со сво­ей парт­нёр­шей по сце­не Кле­рон Лекен осу­ще­ст­вил ре­фор­му сце­нического кос­тю­ма (от­каз от тра­диционного «рим­ско­го» одея­ния, ис­то­рическая, эт­но­гра­фическая точ­ность дета­лей и др.).

Сре­ди ро­лей: Лин­сей, Виль­гельм («Ги­пер­ме­ст­ра», «Виль­гельм Телль» А. М. Лемь­е­ра), Уо­рик («Граф Уо­рик» Ж. Ф. де Ла­гар­па). Ак­тёр­ский опыт Лекена ока­зал су­ще­ст­вен­ное влия­ние на твор­че­ст­во Ф.Ж. Таль­ма.

Сочинения:

Mémoires. P., 1801.