ЛАМПИ

ЛАМПИ - се­мья австрийских жи­во­пис­цев.

Ио­ганн Бап­тист (Джо­ван­ни Бат­ти­ста; Джам­бат­ти­ста) Стар­ший [31.12.1751 года, Ро­ме­но, Южный Ти­роль (ны­не Трен­то, Ита­лия) - 11.02.1830 года, Ве­на], обу­чал­ся вна­ча­ле у от­ца, ти­роль­ско­го художника Мат­тиа­са Лам­па (Lamp; 1698-1780 годы), за­тем у П. А. Ло­рен­цо­ни, Ф. К. Кё­ни­га и Ф. Н. Штрайхе­ра в Зальц­бур­ге, ме­ж­ду 1770 и 1773 годом - у Ф. Ло­рен­ци (уче­ни­ка Дж. Б. Тье­по­ло) в Ве­ро­не. В 1770-1780 годах ра­бо­тал в Ита­лии. В 1773 году из­бран чле­ном ве­рон­ской АХ. В 1781-1788, 1791 годах и по­сле 1797 года жил в Ве­не. В 1786 году по­лу­чил зва­ние профессора вен­ской АХ за порт­рет императора Ио­си­фа II (Га­ле­рея АХ, Ве­на). В 1788-1791 годах ра­бо­тал в Поль­ше при дво­ре Ста­ни­сла­ва Ав­гу­ста По­ня­тов­ско­го (пи­сал порт­ре­ты ко­ро­ля и польских ари­сто­кра­тов). В 1791 году по при­гла­ше­нию Г. А. По­тём­ки­на вы­ехал в его став­ку в Яс­сах; в 1792-1797 годах ра­бо­тал в Санкт-Пе­тер­бур­ге, поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом императрицы Ека­те­ри­ны II. С 1794 года почетный воль­ный общ­ник пе­тербургской АХ; да­вал уро­ки русским ху­дож­ни­кам (В. Л. Бо­ро­ви­ков­ский обу­чал­ся у не­го в 1792-1794 годах). С 1800 года воз­глав­лял со­вет вен­ской АХ. С 1822 года прак­ти­че­ски пе­ре­стал ра­бо­тать.

В его ран­них ре­лигиозных ком­по­зи­ци­ях за­мет­но влия­ние Тье­по­ло. В па­рад­ных порт­ре­тах ба­роч­ные тра­ди­ции со­че­та­ют­ся с клас­си­ци­стической урав­но­ве­шен­но­стью ком­по­зи­ции [Еле­на, прин­цес­са Вюр­тем­берг­ская (1780-е годы, га­ле­рея Пит­ти, Фло­рен­ция), российская императрица Ека­те­ри­на II (1793 год), князь А. А. Без­бо­род­ко (1794 год), граф А. И. Му­син-Пуш­кин (1794 год; все - Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург); граф В. А. Зу­бов и князь П. А. Зу­бов (пар­ные порт­ре­ты, оба - 1796 год, ГРМ); А. Ка­но­ва (около 1806 года, Австрийская га­ле­рея, Ве­на) и др.].

В сво­их ка­мер­ных (пре­имущественно жен­ских) порт­ре­тах час­то изо­бра­жал мо­де­ли в пей­за­же; в этих ра­бо­тах пре­об­ла­да­ет эле­гическое на­строе­ние (С. К. Витт, 1790-е годы; графиня Е. П. Стро­га­но­ва, 1793 год; князь Н. Б. Юсу­пов, 1794; граф Н. А. Су­во­ро­ва, 1795 год; все - ГРМ). Жи­во­пис­ная ма­не­ра ху­дож­ни­ка (плав­ный ма­зок, неж­ный се­реб­ри­стый то­наль­ный ко­ло­рит) ока­за­ла влия­ние на русских порт­ре­ти­стов 2-й половины XVIII века. Отец Ио­ган­на Бап­ти­ста Млад­ше­го и Фран­ца Кса­ве­ра.

Ио­ганн Бап­тист Млад­ший (04.03.1775 года, Три­ент, Южный Ти­роль - 17.02.1837 года, Ве­на), учил­ся в вен­ской АХ (1786-1794 годы) у Г. Ф. Фю­ге­ра и Г. Мау­ре­ра. В 1795-1804 годах ра­бо­тал в Рос­сии. Почетный воль­ный общ­ник (1795 год) и академик (1797 год) пе­тербургской АХ. По­сле 1805 года жил в Ве­не; член вен­ской АХ (1813 год). Сти­ли­сти­че­ски его порт­ре­ты близ­ки ра­бо­там от­ца (сти­хо­тво­рец А. А. Май­ков, 1796 год, ГТГ; художник И. А. Аки­мов, 1797 год, Му­зей РАХ, Санкт-Пе­тер­бург; российский по­сол в Ве­не князь А. Б. Ку­ра­кин, 1807 год, ГРМ, и др.).

Франц Кса­вер (22.01.1782 года, Кла­ген­фурт, Ав­ст­рия - 22.07.1852 года, Вар­ша­ва), обу­чал­ся вна­ча­ле у от­ца; ра­бо­тал в Гер­ма­нии, Ита­лии, Венг­рии, с 1815 года - в Вар­ша­ве. Пи­сал порт­ре­ты, ал­тар­ные ком­по­зи­ции, кар­ти­ны на ми­фо­ло­гические сю­же­ты (за­мет­но влия­ние С. Ро­зы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)