ЛАМПИ
ЛАМПИ - семья австрийских живописцев.
Иоганн Баптист (Джованни Баттиста; Джамбаттиста) Старший [31.12.1751 года, Ромено, Южный Тироль (ныне Тренто, Италия) - 11.02.1830 года, Вена], обучался вначале у отца, тирольского художника Маттиаса Лампа (Lamp; 1698-1780 годы), затем у П. А. Лоренцони, Ф. К. Кёнига и Ф. Н. Штрайхера в Зальцбурге, между 1770 и 1773 годом - у Ф. Лоренци (ученика Дж. Б. Тьеполо) в Вероне. В 1770-1780 годах работал в Италии. В 1773 году избран членом веронской АХ. В 1781-1788, 1791 годах и после 1797 года жил в Вене. В 1786 году получил звание профессора венской АХ за портрет императора Иосифа II (Галерея АХ, Вена). В 1788-1791 годах работал в Польше при дворе Станислава Августа Понятовского (писал портреты короля и польских аристократов). В 1791 году по приглашению Г. А. Потёмкина выехал в его ставку в Яссах; в 1792-1797 годах работал в Санкт-Петербурге, пользовался покровительством императрицы Екатерины II. С 1794 года почетный вольный общник петербургской АХ; давал уроки русским художникам (В. Л. Боровиковский обучался у него в 1792-1794 годах). С 1800 года возглавлял совет венской АХ. С 1822 года практически перестал работать.
В его ранних религиозных композициях заметно влияние Тьеполо. В парадных портретах барочные традиции сочетаются с классицистической уравновешенностью композиции [Елена, принцесса Вюртембергская (1780-е годы, галерея Питти, Флоренция), российская императрица Екатерина II (1793 год), князь А. А. Безбородко (1794 год), граф А. И. Мусин-Пушкин (1794 год; все - Эрмитаж, Санкт-Петербург); граф В. А. Зубов и князь П. А. Зубов (парные портреты, оба - 1796 год, ГРМ); А. Канова (около 1806 года, Австрийская галерея, Вена) и др.].
В своих камерных (преимущественно женских) портретах часто изображал модели в пейзаже; в этих работах преобладает элегическое настроение (С. К. Витт, 1790-е годы; графиня Е. П. Строганова, 1793 год; князь Н. Б. Юсупов, 1794; граф Н. А. Суворова, 1795 год; все - ГРМ). Живописная манера художника (плавный мазок, нежный серебристый тональный колорит) оказала влияние на русских портретистов 2-й половины XVIII века. Отец Иоганна Баптиста Младшего и Франца Ксавера.
Иоганн Баптист Младший (04.03.1775 года, Триент, Южный Тироль - 17.02.1837 года, Вена), учился в венской АХ (1786-1794 годы) у Г. Ф. Фюгера и Г. Маурера. В 1795-1804 годах работал в России. Почетный вольный общник (1795 год) и академик (1797 год) петербургской АХ. После 1805 года жил в Вене; член венской АХ (1813 год). Стилистически его портреты близки работам отца (стихотворец А. А. Майков, 1796 год, ГТГ; художник И. А. Акимов, 1797 год, Музей РАХ, Санкт-Петербург; российский посол в Вене князь А. Б. Куракин, 1807 год, ГРМ, и др.).
Франц Ксавер (22.01.1782 года, Клагенфурт, Австрия - 22.07.1852 года, Варшава), обучался вначале у отца; работал в Германии, Италии, Венгрии, с 1815 года - в Варшаве. Писал портреты, алтарные композиции, картины на мифологические сюжеты (заметно влияние С. Розы).