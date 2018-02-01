Краткий курс истории. Прообраз Робинзона Крузо 1 февраля 1709 года в Тихом океане, на необитаемом острове архипелага Хуан-Фернандес, был найден шотландский моряк Александр Селкирк, явившийся прообразом Робинзона Крузо из романа Даниеля Дефо. Человек с ужасным характером Селкирк родился на границе территорий горных и равнинных шотландских кланов. Его отец много пил, часто бил сыновей, так что Александр вырос под стать. Изрядно набедокурив дома, Селкирк сбежал и стал матросом. Любовь к дракам и природная смекалка, а также ловкость в морских делах вскоре привели Александра на путь пиратства. Умелый моряк быстро продвинулся по службе и был назначен помощником капитана на один из кораблей путешественника и авантюриста Уильяма Дампера. После...

1 февраля 1709 года в Тихом океане, на необитаемом острове архипелага Хуан-Фернандес, был найден шотландский моряк Александр Селкирк, явившийся прообразом Робинзона Крузо из романа Даниеля Дефо.

Человек с ужасным характером

Селкирк родился на границе территорий горных и равнинных шотландских кланов. Его отец много пил, часто бил сыновей, так что Александр вырос под стать. Изрядно набедокурив дома, Селкирк сбежал и стал матросом. Любовь к дракам и природная смекалка, а также ловкость в морских делах вскоре привели Александра на путь пиратства. Умелый моряк быстро продвинулся по службе и был назначен помощником капитана на один из кораблей путешественника и авантюриста Уильяма Дампера. После очередного столкновения с испанцами капитан Стрэдлинг, помощником которого и служил Александр, решил уйти от Дампера, но встретил ярое сопротивление Селкирка. Пристав к острову Мас-а-Тьерра архипелага Хуан-Фернандес, Дампер, на своем подбитом корабле, приказал набрать провианта и плыть дальше. Порядком доставшего своим ужасным характером Селкирка Дампер бросил на острове, оставив тому котелок, мушкет с порохом и Библию. Так начались 52 месяца жизни Александра Селкирка на необитаемом острове. Кстати, корабль Стрэдлинга вскоре затонул, поскольку последний не внял требованию Селкирка о ремонте.

Жизнь на острове

Судя по всему, Селкирк вполне представлял, куда он попал. Бывалый моряк знал, что мимо этих мест часто проходят корабли и даже пристают к берегам. Может быть, Александру пришлось бы провести на острове всего несколько недель, но испанцы вытеснили пиратов из этого региона, так что «курорт» затянулся. На острове, куда Селкирк попал, была живность – козы и кошки, которых завезли сюда европейцы столетием ранее. Именно эти животные помогли Селкирку выжить. Козы позволили раздобыть молоко и обзавестись шкурами. В выделке помог детский опыт жизни с отцом-кожевником. Когда закончился порох, Александр смастерил для охоты нож из металлического обруча от бочки, которую как-то раз выбросило на берег. Чтобы не потерять рассудок, Селкирк читал котам и козам Библию, что впоследствии несколько смягчило его собственный характер. Кстати, в пользу пребывания Александра-шотландца на острове говорят археологические находки 2008 года, а именно остатки двух хижин, выстроенных на манер шотландских пастухов.

Спасение Робинзона

За 4 года и 4 месяца тоскливого пребывания на острове Александр Селкирк два раза видел испанские корабли. И вот наконец в 1709 году он разглядел британский флаг. По воле случая на судне была команда старого товарища Александра – Уильяма Дампера. Некоторые из моряков даже сумели распознать в грязном «аборигене» в козьих шкурах своего бывшего напарника. Хотя Александр почти забыл человеческую речь, его горский акцент, моряцкий сленг и характерная брань вполне убедили спасителей. В Британии возвращение Селкирка возвело его в статус национальной звезды. О нем трубили газеты, а написанная вскоре Даниелем Дефо повесть о приключениях Робинзона стала бестселлером еще при жизни Александра. Сам Селкирк получил в качестве подарка от властей огромную сумму денег, которой бы хватило до конца жизни, женился, но старые привычки взяли свое. Он примкнул к охотникам на пиратов, во время путешествия заболел лихорадкой и умер в 1721 году. Справедливости ради отметим, что Дефо в своем произведении опирался на рассказы Селкирка о жизни на необитаемом острове, однако многое изменил и совместил несколько похожих историй.