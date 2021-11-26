ИФФЛАНД АВГУСТ ВИЛЬГЕЛЬМ
ИФФЛАНД АВГУСТ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий актёр, драматург и режиссёр.
Вопреки воле родителей, предполагавших дать ему теологическое образование, в 1777 году тайно покинул дом и присоединился к труппе придворного театра в Готе. В 1779-1796 годах в Мангеймском театре (с 1792 года главный режиссёр). На премьере «Разбойников» Ф. Шиллера (1782 год) выступил в роли Франца Моора, получив всеобщее признание.
В 1796 году по приглашению И.В. Гёте исполнил несколько ролей в Веймарском театре. С 1796 года директор Берлинского королевского нац. театра, с 1811 года генеральный директор королевских театров. Играл в пьесах Г.Э. Лессинга, У. Шекспира, Ф. Шиллера, однако наибольшую популярность как актёру ему принесли роли в собственных пьесах (свыше 60). Наряду с А. Коцебу основной представитель поздней мещанской драмы в Германии.
Наибольшей известностью пользовались пьесы Иффланда «Преступник из тщеславия» («Verbrechen aus Ehrsucht», 1784 год), «Охотники» («Die J ̈ager», 1785 год, русский перевод 1802 года), «Фигаро в Германии» («Figaro in Deutschland», 1789 год), «Игрок» («Der Spieler», 1795 год). Наряду с автобиографической книгой «Моё театральное поприще» («Meine theatralische Laufbahn», 1798 год, русский перевод 1816 года) Иффланд обобщил свой опыт в «Теории драматического искусства» («Theorie der Schauspielkunst», 1815 год).
Сочинения:
Dramatische Werke. Lpz., 1798-1802. Bd 1-16.