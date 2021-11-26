ГЕОРГИАНСКИЙ СТИЛЬ
ГЕОРГИАНСКИЙ СТИЛЬ - обобщающее название стилистических течений в архитектуре и декоративном искусстве Великобритании и Ирландии эпохи правления королей Георга I, Георга II и Георга III ( с 1710-ых по 1810-е годы).
Для формирования раннего Георгианского стиля (до 1730-х годов) большое значение имели теоретические труды Р.Б. Бёрлингтона (о творчестве А. Палладио и др.); он развивался от строгого палладианства (Дж. Ванбру, У. Кент, Н. Хоксмур) к его свободной, живой интерпретации (Дж. Гиббс, Дж. Вуд Старший и Дж. Вуд Младший и др.). «Средний» Георгианский стиль (1740-1750-е годы) включает короткую фазу рококо; с середины XVIII века встречается эклектическое использование английской готики, шинуазри (У. Чеймберс), этрусского стиля и помпеянского стиля и др.
Георгианский стиль проявился в архитектуре дворцов, усадеб, общественных зданий, в парковых ансамблях, дизайне интерьеров, прикладных искусствах (мебель Т. Чиппендейла, Дж. Хеплуайта, Т. Шератона, керамика Дж. Уэджвуда и др.). Поздний Георгианский стиль (1760-1790-е года) стал высшей стадией английского классицизма (братья Адам, Т. Кули, Дж. Гэндон и др.). Иногда к поздней фазе Георгианского стиля относят Регентства стиль и так называемый стиль Георга IV (1820-1830) - своеобразный «английский ампир», причудливо сочетающий классицизирующие тенденции с мотивами индо-исламского зодчества, неоготику, мавританский стиль и др. экзотические влияния (творчество Дж. Соуна, У. Уилкинса, Дж. Нэша, Э. Блора и др.).
Георгианский стиль получил распространение в британских колониях (в Северной Америке в 1700-1770-х годах, Южной Африке, Австралии и др.) как одна из составляющих колониального стиля. Тенденции эклектизма Георгианского стиля во многом подготовили появление викторианского стиля.
Иллюстрации:
Георгианский стиль. Библиотека Рэдклиффа в Оксфорде. 1737-49. Архитектор Дж. Гиббс. Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)