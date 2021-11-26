ДОНЕЛАЙТИС КРИСТИОНАС
ДОНЕЛАЙТИС КРИСТИОНАС - литовский поэт, основоположник национальной художественной литературы.
В 1740 году окончил университет в Кёнигсберге. С 1743 года пастор, настоятель лютеранского прихода в Тольминкемисе.
Основное произведение Донелайтиса - написанная гексаметром поэма «Времена года» («Metai», создана около 1760-1775 годов; издана в 1818 году Л. Резой, вместе с переводом на немецкий язык; русский перевод 1946 год), состоящая из 4 частей: «Радости весны», «Труды лета», «Блага осени», «Зимние заботы».
В поэме изображена жизнь литовских крестьян в Западной Прусии середины XVIII века. Сцены труда и быта сочетаются с красочными картинами природы; гротесково-сатирическое начало проявилось в характеристиках господ. Творчество Донелайтиса, связанное с традициями барокко и христианской дидактики, отразило вместе с тем и некоторые идеи Просвещения (представление о естественном равенстве людей, апология созидательного труда). 6 басен Донелайтиса (опубликованы в 1824 году) - первые произведения этого жанра в литовской литературе; Донелайтиса использовал в них, помимо эзоповых, фольклорные и собственные сюжеты. В поселке Чистые Пруды в 1979 году открыт Мемориальный музей К. Донелайтиса.
Сочинения:
Raštai. Vilnius, 1977.