ДОНЕЛАЙТИС КРИСТИОНАС

ДОНЕЛАЙТИС КРИСТИОНАС - литовский поэт, основоположник национальной художественной литературы.

В 1740 году окон­чил университет в Кё­нигс­бер­ге. С 1743 года пас­тор, на­стоя­тель лю­те­ран­ско­го при­хо­да в Толь­мин­ке­ми­се.

Основное про­из­ве­де­ние Донелайтиса - на­пи­сан­ная гек­са­мет­ром по­эма «Вре­ме­на го­да» («Me­tai», соз­да­на около 1760-1775 годов; издана в 1818 году Л. Ре­зой, вме­сте с пе­ре­во­дом на немецкий язык; русский перевод 1946 год), со­стоя­щая из 4 час­тей: «Ра­до­сти вес­ны», «Тру­ды ле­та», «Бла­га осе­ни», «Зим­ние за­бо­ты».

В по­эме изо­бра­же­на жизнь ли­товских кре­сть­ян в Западной Пру­сии середины XVIII века. Сце­ны тру­да и бы­та со­че­та­ют­ся с кра­соч­ны­ми кар­ти­на­ми при­ро­ды; гро­те­ско­во-са­ти­рическое на­ча­ло про­яви­лось в ха­рак­те­ри­сти­ках гос­под. Твор­че­ст­во Донелайтиса, свя­зан­ное с тра­ди­ция­ми ба­рок­ко и хри­сти­ан­ской ди­дак­ти­ки, от­ра­зи­ло вме­сте с тем и не­ко­то­рые идеи Про­све­ще­ния (пред­став­ле­ние о ес­тественном ра­вен­ст­ве лю­дей, апо­ло­гия со­зи­дательного тру­да). 6 ба­сен Донелайтиса (опубликованы в 1824 году) - пер­вые про­из­ве­де­ния это­го жан­ра в ли­товской литературе; Донелайтиса ис­поль­зо­вал в них, по­ми­мо эзо­по­вых, фольк­лор­ные и собственные сю­же­ты. В поселке Чис­тые Пру­ды в 1979 году от­крыт Ме­мо­ри­аль­ный му­зей К. До­не­лай­ти­са.

Сочинения:

Raštai. Vilnius, 1977.