БУШЕ ФРАНСУА

Французский живописец, гравер, декоратор.

Ранние годы

Родился в семье художника Николя Буше и Элизабет Лемесле. Франсуа начал свой творческий путь в мастерской отца. Под руководством Николя он изучал живопись, рисунок, гравюрное и шпалерное искусство. В возрасте семнадцати лет Буше поступил в обучение к художнику Франсуа Лемуану. Однако пребывание в мастерской члена Королевской академии художеств продлилось всего три месяца. В дальнейшем Буше без особого пиетета вспоминал свое краткое ученичество у Лемуана. В том же 1720 г. Франсуа поступил в мастерскую гравера Жана-Франсуа Карса. Помогая своему патрону в выполнении заказов, Буше стал неплохо зарабатывать и постепенно обрастал столь необходимыми молодому мастеру связями с высокопоставленными заказчиками Карса. В 1722 г. Буше проиллюстрировал «Французскую историю» Г. Даниэля. В 1722-1723 гг. работал над «Сборником Жульена», где воспроизвел в гравюре живопись А. Ватто. Этот заказ позволил Буше усвоить композиционные и колористические приемы именитого художника.

В 1723 г. Буше стал Лауреатом Большой римской премии за картину «Евил-меродах, сын и наследник Навуходоносора, освобождающий из оков царя Иоахима». В 1727-1731 гг. художник проживал в Италии. В это время он познакомился с творчеством многих местных живописцев, но особенное впечатление на него произвели работы Д. Тьеполо, П. да Кортона, Д. Ланфранко. Манера этих мастеров чувствуется в «Виде Тиволи» и «Виде садов Фарнезе» Буше.

Живописная манера Буше в конце 1720-х испытала на себе значительное влияние итальянских мастеров. В частности, он перенял «венецианский колорит» Тьеполо, а также его технику наложения мазков. В этот период отличительной особенностью Буше стало использование обильных лессировок, которые позволяли ему добиться схожести живописной поверхности с миниатюрой и даже фарфором.

Зрелые годы

В 1731 г. Буше вернулся из Италии в Париж. В этом же году он стал кандидатом в Королевскую академию. Художник писал полотна на мифологические и библейские сюжеты, разрабатывал интерьерные пейзажи и пасторальные темы. В 1734 г. Буше представил картину-иллюстрацию к произведению Т. Тассо «Ринальдо и Армида». В этом же году художник стал полноправным членом Королевской академии, признавшей его заслуги в области исторической живописи. С 1735 г. он преподавал в этом учебном заведении сначала как ассистент, а с 1737 г. – как профессор. Примерно в эти же годы начинается его сотрудничество с мануфактурой Бове, для которой Буше создавал эскизы театральных декораций (например, для оперы-балеты «Галантная Индия», 1735).

Важной вехой в карьере Буше стало получение заказов он монаршей семьи Франции. В 1735 г. он выполнил роспись в Комнате королевы в Версале («Королевские добродетели»). Годом позже там же он создал ряд композиций для Малых апартаментов («Охота на тигра», «Охота на крокодила»). Позднее Буше обратился к мифологическим и аллегорическим сюжетам («Венера и Вулкан», 1736, апартаменты дофина в Версале; «История», 1743-1746, Национальная библиотека). В 1742 г. был назначен декоратором парижской Оперы. В 1746 г. Буше создал декорации к балету «Персей». С 1757 г. занимал должность директора Королевской мануфактуры гобеленов.

В живописном творчестве Буше соединял декоративность, динамичность мазка, лессировки и разнообразные тональные вибрации. Для произведений художника характерна композиция, построенная по принципу театральной декорации: пространство разделено на условные уровни, кулисы, где разыгрывается та или иная сцена. Помимо мифологических и библейских сюжетов, где во всей красе раскрылись живописные возможности Буше, художник также пробовал себя в жанровых сценах и портретах. Одной из его главных моделей и заказчиц стала фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур . В портрете маркизы Буше использовал несколько доминирующих цветов, например синий и розовый, однако подобрал их гармоничные оттенки. Знаменитый философ Д. Дидро считал, что у Буше «сильный и верный цвет». В результате Буше удалось создать особый тип портрета, где внешняя импозантность и декоративность сочеталась с интимностью изображенного. Стоит, однако, отметить, что Франсуа, подобно другим художникам эпохи, значительно идеализировал и приукрашивал изображаемую модель, внешний облик которой значительно разнился с реальностью. Также Буше создавал идеализированные портреты-состояния, очень популярные в XVIII в. («Темноволосая одалиска», 1745 г.; «Женская головка, или Пробуждение», 1730-е).

В 1740-1760-х Буше развивался как гравер и рисовальщик. Он работал пастелью, гуашью и мелом. Для этого периода характерно создание серийных произведений («Крики Парижа»). В 1761 г. Буше стал ректором Королевской академии, в 1765 г. – директором. Одним из выдающихся учеников художника был Ж. Фрагонар. В 1770 г. Буше был избран почетным членом Петербургской академии художеств.