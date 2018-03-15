Краткий курс истории. Православие в Поднебесной 15 марта 1684 года в Пекине был освящен первый русский православный храм. Однако начало распространения православия за пределы столицы империи пришлось на вторую половину XIX века. Знакомство с христианством Предания гласят, что первым, кто принес благую весть в Китай, был апостол Фома. Однако каких-либо убедительных исторических доказательств этому нет. В отличие от факта проповеди христианства в Китае в VII веке приверженцами еретического учения Нестория, осужденного в 431 году. Затем, в XII–XIV веках, миссионерской деятельностью в Китае занимались монахи католического нищенствующего монашеского ордена францисканцев. На этом католическая миссия в Китае не закончилась. Начав ее в XVI веке, иезуиты смогли добиться там...

15 марта 1684 года в Пекине был освящен первый русский православный храм. Однако начало распространения православия за пределы столицы империи пришлось на вторую половину XIX века.

Знакомство с христианством

Предания гласят, что первым, кто принес благую весть в Китай, был апостол Фома. Однако каких-либо убедительных исторических доказательств этому нет. В отличие от факта проповеди христианства в Китае в VII веке приверженцами еретического учения Нестория, осужденного в 431 году. Затем, в XII–XIV веках, миссионерской деятельностью в Китае занимались монахи католического нищенствующего монашеского ордена францисканцев. На этом католическая миссия в Китае не закончилась. Начав ее в XVI веке, иезуиты смогли добиться там огромного влияния.

Русская духовная миссия

Что касается православия в Китае, стоит отдельно упомянуть албазинцев – потомков русских казаков, оказавшихся после падения пограничного острога Албазин (в 1685 году) на службе в китайской императорской гвардии. Император Канси таким образом выказал уважение храбрым казакам. Сейчас албазинцы почти не отличаются от остального населения Китая, кроме того, что пронесли сквозь века православную веру, невзирая на свою малочисленность. Вполне вероятно, что им это удалось благодаря деятельности Русской духовной миссии в Пекине, действовавшей в XVII – середине XX века. Эта миссия некоторое время выполняла дипломатические функции, а также являлась центром научного изучения Китая.

Указ Петра I от 18 июня 1700 года о поставлении тобольского митрополита вменил ему в обязанность крестить максимально возможное количество китайцев, благочестие и успехи в мирской жизни которых должны были убедить богдыхана принять православие. Тем самым был неявно поставлен вопрос и о создании духовной миссии в Пекине. Это было первое распоряжение правительства, в котором говорилось о миссии Русской православной церкви в Китае и где подчёркивалась необходимость изучения российскими подданными местных языков, обычаев и культуры для наиболее эффективной проповеди Православия, что отвечало также политическим и торговым интересам России в империи Цин. Так, изначально Русская духовная миссия в Пекине должна была стать центром не только православия, но также исследований Китая русскими учёными.

Двадцатый век начинается

Начало XX века для православия в Китае ознаменовалось строительством новых храмов. Однако ситуация была омрачена восстанием ихэтуаней (1900 год), в ходе которого было разгромлено здание Русской духовной миссии в Пекине и убито 222 православных китайца. Последние затем составили Собор китайских 222 мучеников. После революционных событий 1917 года Китай стал прибежищем для сравнительно большого количества русских христиан. Политические обстоятельства заставили в 1954 году упразднить Русскую духовную миссию в Китае, а ее имущество передать КНР и посольству СССР. В ноябре 1956 года РПЦ даровала Православной церкви в Китае автономию. Однако события последующих лет привели к разрушению Китайской Автономной Православной Церкви. В настоящее время в Китае нет ни одного епископа и ощущается катастрофическая нехватка священников.