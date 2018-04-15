Краткий курс истории. Запрет Христианства в Японии 15 апреля 1638 года завершилось кульминационное событие в противостоянии сёгуната Токугава и японских христиан – Симабарское восстание 1637–1638 годов. Обстановка Исследователи называют разные причины одного из самых известных восстаний в Японии. Не совсем ясно, было ли восстание прямым следствием христианских гонений, или же дело скорее связано с банальной экономикой – зверствами местных властей в процессе сбора налогов. Так или иначе, княжество (хан) Симабара в Японии было одним из центров католичества начиная с середины XVI века. Еще Тоётоми Хидэёси, бывший одним из объединителей Японии наряду с Иэясу Токугавой, распорядился в 1587 году изгнать иезуитских миссионеров из страны. Целиком выполнить данный приказ...

15 апреля 1638 года завершилось кульминационное событие в противостоянии сёгуната Токугава и японских христиан – Симабарское восстание 1637–1638 годов.

Обстановка

Исследователи называют разные причины одного из самых известных восстаний в Японии. Не совсем ясно, было ли восстание прямым следствием христианских гонений, или же дело скорее связано с банальной экономикой – зверствами местных властей в процессе сбора налогов. Так или иначе, княжество (хан) Симабара в Японии было одним из центров католичества начиная с середины XVI века. Еще Тоётоми Хидэёси, бывший одним из объединителей Японии наряду с Иэясу Токугавой, распорядился в 1587 году изгнать иезуитских миссионеров из страны. Целиком выполнить данный приказ не удалось, этому способствовало в том числе то, что среди видных японских деятелей, влиявших на жизнь Симабары и округи, были христиане, что придавало конфликту политический характер.

Массовые репрессии

Центральное японское правительство взялось за христиан в 1596 году, но своего пика эти репрессии достигли в 1623–1651 годах, во время правления третьего сёгуна из династии Токугава, который стремился изолировать Японию от Запада. Стоит отметить, что только в Симабаре на тот момент проживало приблизительно 70 тысяч христиан, а были и другие регионы. Вдобавок в середине 1630-х годов жителей Японии постигли засуха и тайфуны, а правительство вместо оказания помощи бедствующим занималось излишними поборами. Таким образом, к религиозному и политическому вопросам прибавился социальный протест. Восстание началось 17 декабря 1637 года на острове Кюсю и очень скоро перекинулось дальше. Бунтовщики состояли не просто из христиан, крестьян и бедняков, среди них были деклассированные самураи – ронины.

Последствия

Духовным лидером восстания стал христианин, юноша шестнадцати лет – Амакуса Сиро (Масуда Токисада). Последнего некоторые даже называли мессией, хотя сам он себя таковым не объявлял. Наиболее крупным успехом восставших стал разгром 3-тысячного войска самураев. Но вскоре самим бунтовщикам пришлось искать убежища. На несколько месяцев главным оплотом японского христианства стал захваченный восставшими замок Хара, с падением которого 15 апреля 1638 года восстание завершилось. Последствия восстания выразились в ужесточении политики самоизоляции сёгуната: помимо окончательного запрета проповеди и исповедания христианства, японские власти запретили иностранцам посещать Японию, а японцев, побывавших за рубежом, на родине ждала смертная казнь.

Однако полностью искоренить христианство японским властям так и не удалось. На севере Кюсю и в прилегающих районах Хонсю сохранились немногочисленные общины тайных христиан Какурэ-кириситан, иногда маскировавшихся под те или иные буддийские секты. Так, вознося в буддийском храме молитвы богине милосердия Каннон, многие из последователей св. Франциска Ксавьера отождествляли её образ с Пречистой Девой Марией. Лишь после крушения навязанной сёгунатом политики самоизоляции скрытые христиане вышли из подполья.