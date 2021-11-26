КОКУГАКУ

КОКУГАКУ, Ко­ку­га­ку­ха (япон. - на­цио­наль­ная нау­ка) - идей­ное, куль­тур­ное, позд­нее по­ли­тическое дви­же­ние, сфор­ми­ро­вав­шее­ся в Япо­нии в XVIII веке как оп­по­зи­ция буд­диз­му, не­окон­фу­ци­ан­ст­ву и сис­те­ме сё­гу­на­та То­ку­га­ва.

Ста­ви­ло це­лью воз­ро­ж­де­ние национальных ду­хов­ных цен­но­стей, воз­во­ди­мых к ле­ген­дар­но­му про­шло­му, обос­но­ва­ние осо­бо­го ис­то­рического пу­ти и государственного уст­рой­ст­ва Япо­нии, ут­вер­жде­ние уни­каль­но­сти её ци­ви­ли­за­ции и куль­ту­ры.

Уче­ние Кокугаку ос­но­ва­но на тра­диционной ре­ли­гии син­то (смотри Син­то­изм), иде­ях бо­же­ст­вен­но­го про­ис­хо­ж­де­ния Япо­нии, един­ст­ва ри­туа­ла и управ­ле­ния, по­чи­тании им­пе­ра­то­ра. Пред­ста­ви­те­ли Кокугаку вне­сли боль­шой вклад в ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическое и тек­сто­ло­гическое изу­че­ние па­мят­ни­ков древнеяпонской литературы (Кэй­тю, Ка­до Ад­зу­ма­ма­ро, Ка­мо Ма­бу­ти), в раз­ви­тие национальной эс­те­ти­ки ( Но­ри­на­га Мо­то­ори ) и тео­ло­гии син­то (Хи­ра­та Ацу­та­нэ), а с конца XVIII века вы­сту­па­ли с про­ек­та­ми по­ли­тич. пре­об­ра­зо­ва­ний (Са­то Но­бу­хи­ро).

Под­вер­гав­шее­ся пре­сле­до­ва­ни­ям в 1-й половине XIX века, Кокугаку ста­ло идей­ной ос­но­вой ре­став­ра­ции Мэйд­зи ; на­ря­ду с уче­ни­ем о ко­ку­тай до­ми­ни­рова­ло в государственной идео­ло­гии Япо­нии до 1945 года, а так­же по­влия­ло на док­три­ны японского национального со­циа­лиз­ма (Ока­ва Сю­мэй).

Издания:

Син­то. Путь япон­ских бо­гов. СПб., 2002. Т. 2: Тек­сты син­то.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)