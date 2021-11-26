КОКУГАКУ
КОКУГАКУ, Кокугакуха (япон. - национальная наука) - идейное, культурное, позднее политическое движение, сформировавшееся в Японии в XVIII веке как оппозиция буддизму, неоконфуцианству и системе сёгуната Токугава.
Ставило целью возрождение национальных духовных ценностей, возводимых к легендарному прошлому, обоснование особого исторического пути и государственного устройства Японии, утверждение уникальности её цивилизации и культуры.
Учение Кокугаку основано на традиционной религии синто (смотри Синтоизм), идеях божественного происхождения Японии, единства ритуала и управления, почитании императора. Представители Кокугаку внесли большой вклад в историко-филологическое и текстологическое изучение памятников древнеяпонской литературы (Кэйтю, Кадо Адзумамаро, Камо Мабути), в развитие национальной эстетики (Норинага Мотоори) и теологии синто (Хирата Ацутанэ), а с конца XVIII века выступали с проектами политич. преобразований (Сато Нобухиро).
Подвергавшееся преследованиям в 1-й половине XIX века, Кокугаку стало идейной основой реставрации Мэйдзи; наряду с учением о кокутай доминировало в государственной идеологии Японии до 1945 года, а также повлияло на доктрины японского национального социализма (Окава Сюмэй).
Издания:
Синто. Путь японских богов. СПб., 2002. Т. 2: Тексты синто.