ИНЬЧЖЭНЬ
ИНЬЧЖЭНЬ (девиз правления Юнчжэн («Мирное выправление»), храмовое имя Ши-цзун) - император (1723-1735 годы) маньчжурской династии Цин.
4-й сын императора Сюанье. По преданию, Иньчжэнь овладел троном обманным путём в обход законного наследника. Будучи в напряжённых отношениях с князьями императорской крови и всем маньчжурским родом Айсинь Гиоро, Иньчжэнь ограничил права Совета князей-регентов и сановников, создав в 1730 году высший административный и совещательный орган при императоре - Военный штаб (Цзюньцзифан; с 1732 года Военный совет - Цзюньцзичу), состав которого определялся самим монархом. Иньчжэнь принял на себя командование «восьмизнамёнными» войсками. Ввёл новый порядок престолонаследия - не по степени кровной близости к богдохану, а по выбору самого императора.
В период правления Иньчжэня проводились мероприятия по замене туземных правителей национальных меньшинств (тусы) регулярной администрацией; усилился идеологический контроль, в том числе создана тайная агентура для розыска инакомыслящих; ужесточена система круговой поруки на местах (баоцзя).
Иньчжэнь продолжил войну с Джунгарским ханством, в 1724 году установил контроль над Цинхаем. В правление Иньчжэня заключены Буринский договор 1727 года и Кяхтинский договор 1727 года с Россией. Посольства из Китая посетили Москву (1731 год) и Санкт-Петербург (1732 год).