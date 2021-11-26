Гоёкин

Гоёкин (букв. «деньги на высочайшие нужды») — в Японии XVIII—XIX вв. единовременный налог, которым центральное правитель­ство бакуфу (а также правительство Мэйдзи в первые годы существования) облагали крупнейших купцов (гоёсёнин) для восполнения бюджетного дефицита. В качестве предлога, как правило, назывались ремонтные работы в столичном замке Эдо или резкий рост цен на рис. В середине XIX в. использовались также для военных экспедиций и организации береговой обороны. В общей сложности взымался 18 раз. Лит.: Лещенко Н. Ф. Япония в период Токугава. М., 2010; Кагава Такаюки. Эдо бакуфу гоёкин но кэнкю (Исследования гоёкин в период Эдо). Токио, 2002 (на японском языке); Окути Юдзиро. Гоёкин то кинсацу: бакумацу исинки но дзайсэй сэйсаку (Гоёкин и казначейские билеты: экономическая политика в конце периода Токугава и начале периода Мэйдзи) // Бакумацу Мэйдзи но Нихон кэйдзай (Экономика Японии в конце периода Токугава и в период Мэйдзи). Токио, после 1988 (на японском языке).