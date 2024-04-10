Почему сравнительно малочисленным англичанам удалось завоевать огромную и густонаселённую Индию?

Индия была единым централизованным государством с мощной армией, но англичане оказались хитрее и победили в открытом бою.

Политическая раздробленность Индии, соперничество между княжествами, слабость империи Великих Моголов и умелое использование англичанами принципа «разделяй и властвуй».

Англичане обладали огромной армией, в несколько раз превосходившей по численности население Индии.