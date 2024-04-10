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17.06.2026
Индия: утрата независимости
Почему сравнительно малочисленным англичанам удалось завоевать огромную и густонаселённую Индию?
Индия была единым централизованным государством с мощной армией, но англичане оказались хитрее и победили в открытом бою.
Политическая раздробленность Индии, соперничество между княжествами, слабость империи Великих Моголов и умелое использование англичанами принципа «разделяй и властвуй».
Англичане обладали огромной армией, в несколько раз превосходившей по численности население Индии.
Индийские князья добровольно пригласили англичан править, устав от междоусобных войн.
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