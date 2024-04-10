8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Путешествие в историю. Французы в Индии

Каплан А.

Книга посвящена одному из важных периодов истории колониализма XVIII века — англо-французской борьбе за Индию, Автор рассказывает о кратковременных успехах французской колониальной политики в Индии и о ее крахе, показывает, что, несмотря на способности отдельных представителей французской колониальной администрации, французская абсолютная монархия а борьбе с буржуазной Англией была обречена на поражение. Исторический материал изложен в форме биографий политических деятелей. Заключает книгу глава о французском путешественнике В. Жакмоне, «Письма из Индии» (1829–1832 гг.) которою неоднократно издавались во Франции, но почти неизвестны советскому читателю.