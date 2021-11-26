КНЯЖЕСТВА ВАССАЛЬНЫЕ В БРИТАНСКОЙ ИНДИИ
КНЯЖЕСТВА ВАССАЛЬНЫЕ В БРИТАНСКОЙ ИНДИИ - государственные образования в составе колониальных владений Великобритании на полуострове Индостан во 2-й половине XVIII века.
До 1858 года считались вассалами Британской Ост-Индской компании, затем вассалами британской короны. Обладали формальными атрибутами суверенитета (правящая династия, правительство, административная, судебная и налоговая системы, полиция). Возглавлялись князьями, которые в зависимости от религиозной принадлежности и местных традиций носили различные титулы (махараджа, раджа, тхакур, наваб, низам, сардар и др.). Всего в Британской Индии насчитывалось около 600 вассальных княжеств. Власть в них контролировалась представителями британской колониальной администрации. В крупные княжества (Хайдарабад, Майсур, Барода, Джамму и Кашмир и др.) назначались отдельные резиденты; более мелкие княжества подчинялись территориальным агентствам, возглавлявшимся особыми чиновниками - агентами.
Правители вассальных княжеств во время британского завоевания Индии проявили лояльность по отношению к колонизаторам, нередко выступали в союзе с ними против тех, кто оказывал сопротивление. До середины XIX века руководство Британской Ост-Индской компании в целях максимального расширения подконтрольной территории стремилось под любым предлогом (отсутствие прямого наследника, «дурное управление» и т.д.) аннексировать княжества, что во многом обусловило участие князей в Индийском народном восстании 1857-1859 годов.
После подавления восстания политика в отношении вассальных княжеств изменилась. Для князей были разработаны специальные знаки отличия и титулатура (в зависимости от величины княжества и влиятельности князя), учреждены «рыцарские ордена». В 1921 году колониальные власти создали в рамках Законодательной ассамблеи при вице-короле Индии Палату князей (отличалась исключительной лояльностью в отношении британской администрации). Ряд правителей вассальных княжеств, подобно махарадже Бароды Саяджирао Гаекваду (1875-1939 годы), вошли в историю Индии как выдающиеся реформаторы, просветители и покровители искусств. Нередко доведённые до отчаяния колониальным гнётом жители провинций, находившихся под непосредственным управлением британской администрации, в массовом порядке переселялись в княжества.
С завоеванием Индией в 1947 году независимости княжества были упразднены и интегрированы в состав штатов федерации. Князьям сохранили дворцы, личное имущество и до 1971 года выплачивали специальные пенсии в качестве компенсации за экспроприированную собственность. В Пакистане княжества были окончательно упразднены в 1971 году, княжеские титулы отменены в 1972 году. В обоих государствах многие бывшие князья активно участвуют в политической и культурной жизни.