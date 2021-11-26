КЛАЙВ РОБЕРТ

КЛАЙВ РОБЕРТ - 1-й барон Клайв из Плесси, британский военный и колониальный деятель.

Про­ис­хо­дил из ста­рин­но­го, но обед­нев­ше­го дво­рян­ско­го ро­да. В воз­рас­те 18 лет от­прав­лен от­цом в Ин­дию для ра­бо­ты в Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии . Отличился при отражении французского нападения на Мадрас 04.09.1746 года, был удостоен звания прапорщика, что стало началом его военной карьеры. В 1751 году во главе небольшого отряда взял форт Аркот и успешно отразил атаки индийско-французских войск, пытавшихся вновь отвоевать его. В 1753 году возвратился на родину, однако в 1755 году опять прибыл в Индию.

Участвовал в военных действиях против наваба (князя) Бенгалии Сирадж-уд-Даула. 02.01.1757 года взял Каль­кут­ту , 05.02.1757 года выиграл сражение с основными силами наваба, после чего тот отказался от претензий на Калькутту и прилегающие земли. 23.06.1757 года в битве при Плесси британские войска под командованием Клайва разгромили 60-тысячную армию наваба и подчинили Бенгалию Британской Ост-Индской компании. Клайв был назначен губернатором Бенгалии. В 1760 году вернулся в Великобританию, в 1762 году пожалован титулом барона, в 1764 году произведён в ры­ца­ри .

В связи с многочисленными злоупотреблениями местной администрации в Бенгалии в 1765 году по настоятельной просьбе руководства Британской Ост-Индской компании вновь прибыл в Индию, где занял пост губернатора британских владений и главнокомандующего британскими войсками. В августе 1765 года добился передачи под власть Британской Ост-Индской компании Бихара и Северной Ориссы, провёл в Бенгалии административные и военные реформы, призванные положить конец коррупции. В феврале 1767 года возвратился в Великобританию. В 1772 году был обвинён в присвоении богатств во время военной кампании в Индии, но в 1773 году оправдан судом. Покончил жизнь самоубийством.

Иллюстрация:

Р. Клайв. Гра­вю­ра Джо­рд­жа Сто­дар­та с порт­ре­та ра­бо­ты На­та­ние­ла Дан­са. Архив БРЭ.

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