Гастингс (Хастингс, англ. Hastings), Уоррен (06.12.1732, Черчилл ‒ 22.08.1818, Дейлесфорд) На чтение: 1 минута

Га́стингс (Хастингс, англ. Hastings), Уо́ррен (06.12.1732, Черчилл — 22.08.1818, Дейлесфорд) — государ­ственный деятель Великобритании, первый генерал-губернатор Индии. Происходил из обедневшей семьи англиканского священника. Рано потерял родителей, а затем и дядю-опекуна, из-за чего не смог закончить образование , хотя имел ярко выраженную склонность к наукам. В 1750 поступил на службу клерком в Ост-Индскую компанию и отправился в Калькутту, где занимался торговлей. В 1752 вошел в состав руководства фактории Касимбазар. Г. интенсивно изучал языки фарси и хинди , культуру Бенгалии. В 1756 после нападения войск наваба Бенгалии на Касимбазар Г. попал в плен, но сумел бежать. В 1757 поступил добровольцем в экспедиционный корпус Р. Клайва, участвовал во взятии Калькутты и в битве при Плесси. В 1758—1761 был английским представителем при дворе наваба. В 1761—1764 входил в совет Ост-Индской компании в Калькутте. Попытавшись бороться со злоупотреблениями должностных лиц компании в отношении местного населения, но потерпев в этом неудачу, вернулся в 1764 на родину. В Лондоне Г. быстро растратил ранее заработанное, наделал долгов и в 1769 решил вернуться в Индию, где Р. Клайв помог ему получить место заместителя губернатора Мадраса. В 1771 Г. стал губернатором Калькутты, а в 1773 — первым генерал-губернатором Бенгалии, первым губернатором Индии и одним из пяти членов Верховного совета Бенгалии. Занимая эти посты, он улучшил работу администрации компании, упорядочил налоговые платежи, укрепил местное судопроизводство, пресек разбойничьи набеги племени рохиллас, эффективно действовал во время Англо-маратхской 1775—1782 и Англо-майсурской войн 1780—1784. Г. пытался кодифицировать законы Бенгалии, открыл торговый путь в Тибет, основал мусульман­ский колледж ( медресе ) в Калькутте и Индийский институт в Лондоне. После того, как в 1784 британский парламент передал владения компании под контроль короны, Г. сложил свои полномочия и вернулся в Лондон. Депутаты-виги обвинили в его злоупотреблениях и в 1786 подвергли импичменту. Ведущую роль в обвинении играл Э. Берк, произнесший в ходе процесса над Г. ряд ярких речей, ставших классикой британ­ской политической литературы. Но длительное судебное разбирательство (1788—1895) закончилось оправданием Г., который, однако, был им полностью разорен и был вынужден жить на пенсию, которую ему ежегодно выплачивала Ост-Индская компания . В 1813 парламент привлекал Г. в качестве эксперта во время дебатов об Индии. В 1814 Г. вошел в Тайный совет Великобритании.

Лит.: Фурсов К. А. Держава-купец: отношения английской Ост-Индской компании с английским государством и индийскими патримониями. М., 2006; Bernstein J. Dawning of the Raj: The Life and Trials of Warren Hastings. Chicago, 2000; Fei­ling K. G. Warren Hastings. New York, 1954. С. В. Кондратьев.