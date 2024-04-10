8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Наполеон Бонапарт – реформатор и законодатель

Боботов С.

Автор этой книги специалист по законодательству Франции, доктор юридических наук, профессор Сергей Васильевич Боботов. В основе книги фундаментальное и всестороннее исследование внутриполитической деятельности Наполеона и реформ политических и гражданско-правовых учреждений французского общества, эффективно осуществленных за весь период его нахождения у власти (1799-1815 гг.). Книга дает оригинальное и широкоформатное представление о фигуре Наполеона, о его личных качествах, его отношении к общественным институтам, в частности, к семье, браку, религии, образованию, воспитанию гражданских качеств и т.п. Особое место отводится практической деятельности Наполеона в области кодификации законодательства, созданию Государственного совета, судебной системы, системы государственного управления, науки и промышленности. По всем этим вопросам в книге изложены подлинные изречения и мысли Наполеона, зафиксированные в частности в протоколах Государственного совета, где он успешно председательствовал, и в его литературных произведениях. В приложении дается знаменитый Гражданский кодекс Франции (по состоянию на 1998 год), получивший известность как "Кодекс Наполеона" Книга очень интересна и полезна для студентов, юристов, политологов, депутатов и работников управления всех уровней и массового читателя.