8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Кто убил Наполеона?

Вейдер Б. , Хэпгуд Д.

Книга, написанная в жанре детективного репортажа, развивает версию насильственной смерти Наполеона. Не одно поколение историков пыталось разгадать тайну гибели французского императора, опираясь на сохранившиеся документы и показания очевидцев. Ключ к новой версии, положенной в основу книги Б. Вейдера и Д. Хэпгуда, дали исследования шведского врача и историка Стена Форсхувуда, проведенные в 1950-1970-х годах. Читатель станет свидетелем увлекательных и загадочных событий последнего периода жизни Наполеона на острове Святой Елены.