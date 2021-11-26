ЖУРДАН Жан Батист
Маршал Франции, граф.
Из семьи врача. В возрасте 14 лет записался в Осеррский полк, в составе которого принимал участие в Войне за независимость в Северной Америке 1775–83 (см. Декларация независимости США 1776). В 1782 вернулся во Францию, в 1784 по болезни уволился из армии и торговал в галантерейной лавке в родном городе. С началом Французской революции 18 в. в 1790 избран лейтенантом нац. гвардии Лиможа. В 1791 вступил добровольцем в революц. армию. Командуя батальоном Сев. армии, отличился в сражениях при Жемапе, Нервиндене и Намюре. В мае 1793 ему присвоено звание бригадного, в июле того же года – дивизионного генерала, назначен команд. Сев. армией. В июне 1794 разгромил австр. войска при Флё-рюсе, в сент. 1795 взял крепость Люксембург, форсировал Рейн и осадил Майнц. В окт. 1795 потерпел поражение и был вынужден в 1796 отступить за Рейн. Попытка франц. Маасской армии под команд. Ж. вновь начать наступление на территории Германии в авг. – сент. 1796 закончилась неудачей, после чего Ж. был вынужден оставить пост командующего. В апр. 1798 избран чл. Совета пятисот, предложил и провёл закон о конскрипции (воинской повинности). В окт. 1798 назначен главнокоманд. франц. Дунайской армией, но в марте того же года потерпел ряд поражений и был отстранён от командования. Как убеждённый республиканец, Ж. осудил действия Наполеона I Бонапарта, совершившего в 1799 гос. переворот (см. Восемнадцатое брюмера), но затем перешёл на его сторону. В 1800 назначен управляющим Пьемонтом, в 1802 получил должность чл. Гос. совета, в 1803 – пост сенатора. В 1804–05 командовал франц. Итальянской армией. С 1806 губернатор Неаполя, в 1808–14 (с перерывом в 1809–12) советник и нач. штаба брата Наполеона I Бонапарта исп. короля Жозефа I. С падением империи в 1814 поступил на службу к Людовику XVIII. В 1815 пред. воен. трибунала, с 1816 ком. дивизии, затем команд. воен. округом. После победы Июльской революции 1830 короткое время возглавлял Мин-во иностр. дел Франции, с авг. 1830 директор Дома инвалидов в Париже.
Сочинения:
Précis des opérations de l’armée du Danube, sous les ordres du général Jourdan. P., 1799;
Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1796. P., 1818.
Автор статьи: П. П. Черкасов.