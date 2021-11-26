ЖОЗЕФ I БОНАПАРТ

ЖОЗЕФ I БОНАПАРТ - король Неаполя и король Испании.

Стар­ший брат На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та . По об­ра­зо­ва­нию юрист, ра­бо­тал ад­во­ка­том. По­сле из­гна­ния Бо­на­пар­тов с Кор­си­ки (1793) по­се­лил­ся в Мар­се­ле и по­сту­пил на государственную служ­бу, от­ли­чал­ся ли­бе­раль­ны­ми взгля­да­ми. Под­дер­жи­вал свя­зи с яко­бин­ца­ми, за что по­сле Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та под­верг­ся пре­сле­до­ва­нию и был вы­ну­ж­ден бе­жать в Ге­ную. С воз­вы­ше­ни­ем На­по­ле­о­на I Жозеф I был избран в Со­вет пя­ти­сот (1796), где воз­гла­вил ра­бо­ту по ор­га­ни­за­ции но­вой сис­те­мы управ­ле­ния Кор­си­кой, в 1797 году на­зна­чен по­слан­ни­ком в Рим. По­сле Во­сем­на­дца­то­го брю­ме­ра вы­пол­нял ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния На­по­ле­о­на I. С про­воз­гла­ше­ни­ем им­пе­рии по­лу­чил ти­тул прин­ца и зва­ние се­на­то­ра. В 1806-1808 годах ко­роль Не­апо­ля, про­вёл ряд ре­форм (ли­к­ви­да­ция феодальных пе­ре­жит­ков, обес­пе­че­ние не­за­ви­си­мо­сти су­деб­ной вла­сти, упо­ря­до­че­ние фи­нан­сов). Ле­том 1808 года На­по­ле­он I ото­звал Жозефа I из Не­апо­ля и по­са­дил на испанский пре­стол. По­пыт­ки Жозефа I про­вес­ти в Ис­па­нии ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тические ре­фор­мы ус­пе­ха не име­ли, по­сколь­ку он не поль­зо­вал­ся под­держ­кой в стра­не. По­сле по­ра­же­ния французских войск в бит­ве при Ви­то­рии в 1813 году Жозеф I вер­нул­ся во Фран­цию. На­зна­чен­ный на­ме­ст­ни­ком Па­ри­жа, он не су­мел в мар­те 1814 года ор­га­ни­зо­вать обо­ро­ну сто­ли­цы и при при­бли­же­нии войск со­юз­ни­ков вме­сте с императрицей Ма­ри­ей Луи­зой и На­по­ле­о­ном II ос­та­вил го­род. Ук­ры­вал­ся в Швей­ца­рии. В пе­ри­од «Ста дней» вер­нул­ся в Па­риж. По­сле от­ре­че­ния На­по­ле­о­на I уе­хал в США, при­нял американское гра­ж­дан­ст­во. В 1830 году тщет­но пы­тал­ся от­сто­ять пра­ва На­по­ле­о­на II на французский пре­стол, по­сле его смер­ти в 1832 году вер­нул­ся в Ев­ро­пу, пре­тен­до­вал на роль гла­вы до­ма Бо­на­пар­тов, но не был под­дер­жан да­же род­ст­вен­ни­ка­ми. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ита­лии.

Сочинения:

Mémoires et correspondance politique et militaire. 2 éd. P., 1853–1854. Vol. 1–10.