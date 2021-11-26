ЙЕНА-АУЭРШТЕДТСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Йена-Ауэрштедтское сражение — двойное сражение между французской армией Наполеона I и прусской армией герцога Брауншвейгского, происходившее 14 октября 1806 одновременно возле немецких городов Йены и Ауэрштедта в войне Четвертой антифранцузской коалиции.

Разгром Наполеоном войск Третьей коалиции при Аустерлице и выход Австрии из войны привели к значительному усилению французского влияния в Южной и Центральной Германии. Это вызвало серьезное недовольство Пруссии , однако Наполеон сумел обеспечить ее нейтралитет, уступив ей Ганновер, отнятый у английского короля. Когда же в Берлине узнали, что в ходе переговоров с Великобританией Наполеон предложил вернуть той Ганновер в обмен на мир, прусский король Фридрих Вильгельм III решился на войну с Францией, вступив в коалицию с Великобританией и Россией. 1 октября 1806 Пруссия предъявила Наполеону ультиматум, потребовав вывести французские войска за Рейн. 8 октября армия Наполеона пересекла границу союзной пруссакам Саксонии, 9 октября ее авангард опрокинул передовые прусские части у Шлейца, а 10 октября — у Заальфельда. Узнав об этих поражениях, герцог Брауншвейгский приказал основным силам своей армии отступать к Веймару, а корпусу князя Гогенлоэ — к Йене, выполняя функции арьергарда. Наполеон с главными силами двинулся к Йене, а корпус маршала Даву отправил в Наумбург, чтобы он, взаимодействуя с корпусом Бернадота, помешал пруссакам уйти за Эльбу. 13 октября французский авангард возле Йены вступил в боевое соприкосновение с корпусом Гогенлоэ. Ошибочно полагая, что перед ним находится вся прусская армия, Наполеон стянул к Йене остальные свои корпуса, чтобы на следующий день дать генеральное сражение. Ночью французы заняли артиллерией господствующие над местностью высоты. Даву получил приказ двигаться со своим корпусом от Наумбурга к Йене, чтобы в разгар генерального сражения выйти в тыл развернутой здесь, как ошибочно считал Наполеон, армии герцога Брауншвейгского. Утром 14 октября основные силы французов (96 тыс. человек) атаковали корпус Гогенлоэ (40 тыс.). Впрочем, Наполеону хватило и половины имевшихся у него сил, чтобы к середине дня сломить упорное сопротивление пруссаков и обратить их в бегство. Подошедший в этот момент на помощь Гогенлоэ 15-тысячный корпус генерала Э. Рюхеля был с ходу смят наступающей французской армией.

В тот же день, 14 октября, Даву, выполняя приказ императора, выступил со своим корпусом (26 тыс.) из Наумбурга к Йене и под Ауэрштедтом натолкнулся на основные силы прусской армии (более 50 тыс.). Так и не дождавшись помощи от Бернадота, войска Даву, тем не менее, сумели отразить все атаки превосходящих сил неприятеля. В ходе одной из них погиб герцог Брауншвейгский. После этого корпус Даву перешел в наступление и обратил противника в бегство. В результате двойной победы французов при Йене и Ауэрштедте прусская армия потеряла более 25 тыс. убитыми и ранеными (французы — от 10 до 15 тыс.), а в ходе последующего отступления практически полностью была взята в плен. Лишившись большей части своих вооруженных сил и территорий, оккупированных французами, Пруссия выбыла из числа активных участников Четвертой коалиции.

Ист.: Avec Napoléon à Iéna et Auerstaedt: la campagne de Prusse par ceux qui l’ont vécue: 1806 / Textes choisis et présentés par R. Ouvrard. Paris, 2006.

Лит.: Чандлер/em>. Д. Военные/em>. кампании/em>. Наполеона. М., 2000; Hourtoulle F.-G. Jena, Auerstaedt: the triumph of the Eagle. Paris, 2005. Fesser G. 1806: die Doppelschlacht bei Jena und Auerstadt. Jena, 2006. Paret P. The cognitive challenge of war: Prussia 1806. Princeton, 2009.