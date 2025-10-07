Сто дней Наполеона 30 мая 1814 г. в Париже был подписан мирный договор между Францией и державами коалиции, по условиям которого она была лишена всех территорий, завоеванных ею в конце XVIII и начале XIX века, и сведена к дореволюционным границам. Первое правительство Людовика XVIII возглавил Талейран, военным министром стал маршал Сульт. Большинство наполеоновских маршалов и генералов сохранили командные посты в армии, они признали новую власть, следуя известному принципу «армия служит не правительству, армия служит Отечеству».

Людовик XVIII по настоянию союзников отказался от восстановления абсолютной монархии, т. к. это могло вызвать новую революцию, и вынужден был объявить конституцию, получившую название Хартии 1814 г. Она ограничивала власть короля парламентом из двух палат: палаты пэров и палаты депутатов. Вернуться к абсолютизму, восстановленные на троне благодаря усилиям коалиции Бурбоны, уже не могли. Однако по ироническому замечанию Талейрана, «Бурбоны ничему не научились и ничего не забыли из прошлого». Вместе с ними во Францию вернулись тысячи эмигрантов, которые стали добиваться возвращения своих поместий. У наполеоновского министра полиции Фуше в свое время имелся список I50 тысяч эмигрантов. Некоторые из них вернулись во Францию после амнистии, объявленной Наполеоном в 1801 г., и поступили на службу Империи. Наиболее непримиримые возвращались теперь и требовали возмещения за понесенные убытки. Высшее духовенство требовало восстановления церковной десятины, возвращения отнятых у церкви имуществ.

Выплата пенсий, раздача должностей и орденов бывшим эмигрантам, возвращение им оставшихся нераспроданными земель, вызвало недовольство различных слоев французского общества. Часть буржуазии была недовольна хлынувшим в страну потоком дешевых английских товаров. Среди крестьян ходили упорные слухи о том, что у них все же будут отняты купленные ими в период революции земли из конфискованных имений. Сильное недовольство возникло в армии в связи с массовым увольнением офицеров, выдвинувшихся за время революции и Империи. На их должности назначали дворянских сыновей, служивших в армиях интервентов.

До Наполеона на Эльбу стали доходить сведения из Франции о нарастающем недовольстве политикой Бурбонов в широких кругах населения. Он решил еще раз испытать судьбу и вернуть себе власть в стране. На одном корабле с тысячью солдат и шестью пушками 1 марта 1815 г. он покинул остров Эльба, высадился в бухте Жуан на южном побережье Франции и двинулся по направлению к Парижу. Его небольшой отряд пошел труднодоступными тропами Альпийского предгорья на север страны. Бонапарт решил завоевать Францию без единого выстрела. Он не хотел сражаться с французами, даже если они выступали под белым знаменем Бурбонов, поэтому отдал приказ солдатам своего отряда не открывать огня, не прибегать к оружию ни при каких обстоятельствах. Когда в Париже стало известно, что Наполеон покинул Эльбу и находится на территории Франции, наперерез ему были высланы находившиеся на юге войска под командованием генерала Миолисса с приказом остановить и разоружить отряд Бонапарта. Однако, или наполеоновский отряд двигался очень быстро, или генерал Миолисс, который долгое время служил под начальством императора, шел слишком медленно, но они не встретились в пути. Наполеон со своими солдатами беспрепятственно дошел до Гренобля.

Здесь против него были направлены крупные воинские силы под командованием генерала Маршана. Дальше избежать столкновения с королевскими войсками было невозможно и Наполеон пошел на сближение с ними. Оказавшись в поле их видимости, он отдал команду своим солдатам переложить ружья из правой руки в левую и держать их опущенными вниз, показывая тем самым, что они не собираются стрелять. Остановив свой отряд, Наполеон пошел навстречу королевским солдатам один, без оружия и без охраны. Подойдя к ним на расстояние ружейного выстрела, он расстегнул свой мундир и крикнул: «Солдаты, узнаете ли вы меня? Кто хочет стрелять в своего императора? Я становлюсь под ваши пули». Это был очень рискованный, но оказавшийся верным ход. С криками «Да здравствует император!» отряд королевских солдат в полном составе перешел на сторону Наполеона. Во главе уже довольно многочисленной армии Наполеон вошел в Гренобль, жители которого встретили его бурными приветствиями.

Стремительным маршем, пополняясь гарнизонами малых городов, переходившими на его сторону, наполеоновская армия подошла к Лиону. В этот, второй по величине город Франции, прибыл Людовик XVIII, который надеялся с помощью 30-тысячной армии преградить путь Наполеону. Но увидев, что ситуация становится для него все опаснее, спешно бежал из города. Весь гарнизон и все население Лиона без всякого сопротивления перешли на сторону императора. Из Парижа король направил против Наполеона войска под командованием одного из наиболее прославленных полководцев Франции маршала Нея, слывшего в императорской армии «храбрейшим из храбрых». Ней обещал Людовику XVIII привезти Наполеона в железной клетке. Он не мог простить императору неудачи бессмысленного, по его мнению, похода на Россию в 1812 г. и потери там всей армии, поэтому вполне искренне намеревался осуществить свое обещание. Подчиненная ему армия была неизмеримо сильнее наполеоновской, но солдаты и офицеры открыто заявили о своем желании перейти на сторону императора. Когда обе армии встретились, Ней вынужден был, следуя за своими войсками, перейти на сторону Наполеона. Теперь уже продвижению императора на Париж ничто не могло помешать.

В Париже на Вандомской колонне появился большой, от руки написанный плакат с насмешливым содержанием: «Наполеон – Людовику XVIII. Король, брат мой, не посылайте мне больше солдат, их у меня уже достаточно». Эта ироническая надпись раскрывала правду о том, что фактически вся армия перешла на сторону Наполеона. Людовик XVIII с семьёй панически бежал из Парижа под защиту войск коалиции. Общественное мнение в столице оказалось настроенным в пользу Наполеона. С Тюильрийского дворца был сорван белый флаг и заменен трехцветным, внутри королевской резиденции быстро заменили ковры с изображением белых лилий Бурбонов на ковры с золотистыми пчелами, символом Империи. Тысячные толпы парижан вышли на улицы города, чтобы приветствовать императора. 20 марта 1815 г. Наполеон вступил в Тюильрийский дворец. Эти двадцать дней марта, когда горстка людей, высадившись на французском берегу, за три недели, не произведя ни одного выстрела, не убив ни одного человека, завоевала целую страну, были наиболее удивительными страницами в истории Европы, Франции и в жизни Наполеона.

И французские и советские историки видят сущность этого события в том, что подавляющее большинство французского народа, поставленного перед необходимостью сделать выбор между буржуазной властью Наполеона и феодальной властью Бурбонов, выступило в поддержку первого. Это было ответом французов на попытки Бурбонов ликвидировать те преобразования в стране, которые были проведены за годы революции в интересах широких слоев населения. Сам Наполеон в эти дни неоднократно подчеркивал, что народ и армия привели его в Париж, и давал широкие обещания политических и социальных реформ.

В правительство, сформированное Наполеоном после возвращения в Париж, в качестве министра внутренних дел вошел Карно, знаменитый член якобинского Комитета общественного спасения. Как республиканец по своим убеждениям, он отказался служить Наполеону после провозглашения Империи, но в эти дни либеральных обещаний Наполеона, предложил ему свое сотрудничество. Министерство полиции Наполеон доверил Фуше, что, по отзывам современников, означало поселить измену в собственном доме.

Наполеон увидел, что прежний режим единоличной власти уже невозможен, поэтому он хотя и восстановил Империю, но пытался сделать её либеральной. Он пригласил в Тюильрийский дворец Бенжамена Констана, лидера либеральной оппозиции, которого в свое время подвергал преследованиям, и поручил ему составить дополнения к конституции. «Дополнительный акт», подготовленный Бенжаменом Констаном, представлял собой компромисс с Хартией 1814 г. Был снижен имущественный ценз для избирателей, но сохранялась палата пэров. Восстанавливалась система плебисцита. Вскоре начали свою работу вновь избранные законодательные учреждения.

Было очевидно, что сохранить свою власть и поддержку народа Наполеон сможет, только не подвергая его ужасам новой войны. Поэтому он обратился ко всем европейским державам, с предложением мира на условиях «статус-кво». Он заявил, что отказывается от всех претензий, Франции ничего не нужно, ей необходим только мир. Наполеон переслал Александру I забытый второпях Людовиком XVIII секретный договор Англии, Австрии и Франции, заключенный ими на Венском конгрессе против России и Пруссии. Но это не помогло ему расколоть новую, седьмую, коалицию, сложившуюся против него и юридически оформленную 25 марта. Почти все государства Европы были готовы выступить в новый поход против наполеоновской Франции. Декларация, принятая главами европейских государств, объявляла Наполеона вне закона и «врагом человечества». Наполеон надеялся, что его тесть, австрийский император Франц, посчитается с интересами дочери и своего внука, но письмо из Вены сообщило, что жена ему не верна, а сына никогда не отдадут отцу и воспитают его как врага Наполеона. Хотел того Наполеон или нет, но Франция снова должна была воевать.

Многочисленные силы коалиции европейских монархий с разных сторон двинулись к границам Франции. Наполеон принял решение идти навстречу противнику в Бельгию. Его план заключался в том, чтобы не допустить соединения прусской армии Блюхера и англо-голландской армии под командованием Веллингтона, а, следуя своей испытанной тактике, разгромить их по отдельности. Вначале кампания развивалась успешно. 16 июня Ней атаковал англичан у Катр-Бра и нанес им поражение, но англичанам все же удалось уйти. В тот же день при Линьи Наполеон нанес тяжелое поражение войскам Блюхера и приказал маршалу Груши с 35 тысячами солдат их преследовать. Со своими главными силами Наполеон двинулся против Веллингтона, окопавшегося возле селения Ватерлоо. 18 июня началось это последнее сражение многолетней войны. Веллингтона, с его, как говорили, «бульдожьей хваткой», трудно было выбить с занятых им позиций, но французы уже повсеместно брали верх и почти достигли победы, когда вдруг на правом фланге показалась быстро надвигавшаяся масса солдат.

Наполеон надеялся, что это его маршал Груши прекратил преследование войск Блюхера, повернул назад и приближается к месту главного сражения. Похожая ситуация сложилась в 1800 г. в битве у Маренго, тогда положение спасли дивизии генерала Дезе, который, услышав канонаду боя основных сил французов против австрийских войск, вопреки приказу Бонапарта, пославшего его преследовать австрийцев в другом направлении, вернулся к Маренго. Обрушившись свежими силами на неприятеля, его дивизии принесли победу французам в этой битве. В 1800 г. генерал Дезе мог проявить подобную инициативу по отношению к равному с ним по положению генералу Бонапарту. За годы Империи всё изменилось и маршал Груши, даже услышав канонаду боя, вопреки настоянию своих офицеров, не посмел ослушаться, и, выполняя букву приказа императора, продолжал преследование пруссаков прежним курсом, не заметив, что их основные силы оторвались от него и двинулись к Ватерлоо. Гонец, которого послал к Груши начальник французского штаба маршал Сульт, был перехвачен англичанами. Узнав об этом, Наполеон с возмущением заметил, что прежний начальник штаба, покойный Бертье, послал бы сто гонцов. Прусская армия под командованием Блюхера обрушилась на французские полки, ожидавшие прихода своих, деморализовала их и обратила в бегство.

В историческую литературу вошел эпизод, показывающий стойкость и самоотверженность старой наполеоновской гвардии под командованием Камбронна, ее верность императору. Построившись в каре, она спокойно, как мощный таран, прокладывала себе дорогу сквозь неприятельские ряды. Английский полковник предложил гвардии почетные условия сдачи. Тогда Камбронн произнес фразу, ставшую знаменитой: «…Гвардия умирает, но не сдается!». Битва под Ватерлоо закончилась полным поражением наполеоновской армии.

21 июня Наполеон вернулся в Париж, он готов был продолжать войну. Карно предлагал мобилизовать национальную гвардию и дать бой под стенами Парижа. Но большинство членов палаты представителей и палаты пэров его не поддержали. По предложению Лафайета палаты объявили свои заседания непрерывными, а попытку их роспуска – государственным преступлением, предрешая тем самым отречение императора. Наполеон вынужден был им подчиниться и 22 июня во второй раз и теперь уже навсегда отрекся от престола. После его отречения палата депутатов назначила временное правительство под председательством Фуше для мирных переговоров с коалицией. 3 июля 1815 г. он подписал капитуляцию с Веллингтоном и Блюхером. Бурбоны возвращались на престол, Фуше в пятый раз стал министром полиции.

Наполеон не хотел стать пленником Бурбонов, поэтому выехал в Рошфор к берегу моря и 15 июля сдался «на милость победителя» своему самому главному врагу – Англии, добравшись до одного из английских кораблей, стоявших на рейде. На этот раз англичане определили ему местом ссылки малодоступный остров «Св. Елены», расположенный у побережья Африки, откуда нужно было плыть не меньше месяца, чтобы добраться до какого-либо из европейских портов. Так англичане обезопасили себя от возможного повторения событий, получивших название «100 дней Наполеона». Если на острове Эльба Наполеон был свободен и сохранял свой статус императора, то на острове Святой Елены он являлся пленником англичан. На этом острове Наполеон прожил под надзором местных английских властей ещё 6 лет и умер в 1821 г. Находясь на острове, Наполеон написал свои воспоминания, которые являются ценным источником по этому периоду французской и европейской истории. В 1840 г. прах Наполеона был перевезен с острова Святой Елены и с почестями перезахоронен в Париже.

Литература