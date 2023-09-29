Рейнский союз

Рейнский союз ( нем. Rheinbund, фр. Confédération du Rhin) — конфедерация (1806–1813), первоначально состоявшая из 16 германских государств, под протекторатом наполео­новской Франции. 12 июля 1806 в Париже был подписан договор о создании Р. с. между Францией и германскими государствами, среди которых были Бавария, Вюртемберг, Баден, Гессен-­Дармштадт, Клеве-­Берг, Нассау-Узинген, Нассау-Вельбург, Гогенцоллерн-Зигмаринген, Гогенцоллерн-Хехинген, Сальм-­Сальм, Сальм-­Кирбург, Аренберг, Изенбург-­Бирнштейн, Лихтенштейн, Лейен, а также архиепископство Регенсбург. Архиепископ Регенсбурга К. Т. фон Дальберг объявлялся князем-­примасом Р. с. 1 августа 1806 эти государства заявили о выходе из Священной Римской империи , которая 7 августа 1806 была ликвидирована. Ее территории (за исключением Пруссии, Австрии, датского Гольштейна и шведской Померании) до 1808 присоединились к Р. с., объединившему 39 государств с населением 14,6 млн человек на территории в 325 тыс. кв. км. Члены Р. с. заключали военный союз с Францией, были обязаны поставлять ей воинские контингенты, на их территории действовал Кодекс Наполеона. Суверенитет государств-­членов был ограничен: они не могли вести самостоятельную внешнюю политику, создавать альянсы, вмешиваться в вопросы управления Р. с. В 1807 область вокруг Эрфурта, а в 1810 Северо-­Запад Германии были аннексированы Францией, и к 1811 размеры территории Р. с. (283 тыс. кв. км) и численность населения (13,3 млн человек) уменьшились. Ресурсы Р. с. использовались для обеспечения господства Наполеона I Бонапарта , также он пытался консолидировать государства Р. с. После поражения наполеоновской Франции в Лейпцигском сражении в октябре 1813 Р. с. распался.

Лит. : Fehrenbach E . Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht. Göttingen, 1983; Sauer P. Napoleons Adler über Württemberg, Baden und Hohenzollern. Südwestdeutschland in der Rheinbundzeit. Stuttgart, 1987; Brand H. Rheinbündischer Konstitutionalismus. Frankfurt am Main, 2007; Pigeard A. L’ Allemagne de Napoléon 1er: la Confédération du Rhin, 1806–1813. Paris, 2013. Н. В. Ростиславлева.